由金周煥執導，朴敘俊、安聖基等人主演的新片《驅魔使者》，由《與神同行》團隊操刀，打造成韓版《康斯坦汀：驅魔神探》，其中朴敘俊飾演格鬥選手，某天發現自己受傷的手擁有神祕的力量，因而開始與驅魔司祭安聖基一同尋找邪惡力量的源頭，與強大的黑暗勢力對抗。

朴敘俊為了要拍攝在格鬥場上的場景，還特地飛到美國進行拍攝，他說：「實際和現役的UFC選手們合作並接受訓練，和真正的選手拍攝後能呈現出更真實的畫面。」武術指導也表示：「朴敘俊的身材比例很適合動作戲，而且他動作敏捷到嚇死人。」

片中朴敘俊手心的傷口，讓他擁有不可思議能力，而手心傷口的特效除了運用CG技術外，還啟用了韓國電影最初的LED照明技術，安置到手上進行拍攝，呈現出更真實的感覺，朴表示：「讀了劇本後覺得這比想像中還累，如果有地獄的話，我想這就跟身處於地獄一樣辛苦吧，尤其是電影中有CG特效的場面，還要運用想像力進行拍攝，真的很不簡單。」

對於和朴敘俊的默契，影帝安聖基則表示：「我們很像父子吧？我們之間的默契真的很好。原本很怕朴敘俊覺得我不好親近，但一開始他卻主動接近我，希望之後能再繼續合作其他作品。」電影8月16日在台上映。

(中時 )