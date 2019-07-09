東京國際短片節7日公布得獎名單，台灣男演員鄭人碩以《天台上的魔術師》勇奪亞洲競賽單元最佳男主角獎，成為本屆影展唯一獲獎的台灣演員，評審團對他在片中被花盆猛砸、自賞巴掌的敬業演出印象深刻，更盛讚他詮釋出角色動作笨拙粗魯、內心卻十分善良的迷人形象，讓觀眾無不同情他的不幸際遇，成為奪獎關鍵。

近期在大陸結束拍攝行程的鄭人碩，正好剛回台灣休息，沒想到作品竟在日本得獎，消息一出讓他精神為之一振，雖無法出席頒獎典禮，仍在第一時間趕緊寫下獲獎心得，以簡訊傳給影展官方感謝評審們的肯定。

鄭人碩表示：「感謝評審對我的肯定。我是個台灣演員，能以這部短片《天台上的魔術師》在日本被肯定，我感到萬分榮幸！很謝謝導演、所有演員及工作人員的支持愛護，希望這次獲獎，能讓這部影片獲得更多的關注，也歡迎大家多多找我演戲，謝謝。」更期待這份得獎氣勢能一路延續到本周六登場的台北電影獎。

曾入選高雄電影節、金穗獎的短片《天台上的魔術師》，是由新銳導演馬曉輝執導，找來影星鄭人碩、吳可熙主演。故事描述飾演小混混的鄭人碩偶然目睹一起性侵事件，卻害怕惹事而不出手搭救，日後為此感到十分不安，有天他竟在天台上遇見了當初遭性侵的女子吳可熙，讓他決定試圖彌補心中的遺憾。

(中時 )