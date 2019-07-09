Netflix重製經典動畫，將在19日重新呈現傳奇日本動漫鉅作《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》，更把動漫經典IP重新製作成 3D 動畫，9日也特別推出終極版預告及動畫海報，舉凡流星拳、星塵拳、昇龍霸、雅典娜的召喚，懷舊的小宇宙又再次爆發。

全新《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》由東映動畫製作，並由曾參與《機動戰士 鋼彈ZZ》及《庫洛魔法使》等動畫的製作蘆野芳晴擔任導演，及曾參與動畫版《復仇者聯盟：正義出擊》及《終極蜘蛛人》等英雄動畫的 Eugene Son 擔任編劇。

Netflix特別邀集《聖鬥士星矢 冥界篇》的日本聲優配音，包括聲飾主角星矢的森田成一、冰河的三浦祥朗以及折笠富美子的雅典娜等等，而瞬的角色亦因應設定轉變，改由曾經演出《K-ON！輕音部電影版》主角田井中律、《請問您今天要來點兔子嗎？》主角宇治松千夜的佐藤聰美作配音。此外為了廣大的全球影迷，還邀請英國知名的搖滾樂團The Struts，演唱主題曲〈天馬座星矢〉，勢必會讓聖鬥士的熱度再次席捲全球。

(中時 )