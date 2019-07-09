四川蜂桶寨國家級自然保護區鄧池溝保護管理站的大熊貓，模樣呆萌，討人喜歡。（李侑珊攝）

銘傳大學學生看到大熊貓，激動不已，現場驚呼連連。（四川台辦提供）

銘傳大學學生身穿嘉绒藏族傳統服飾，體驗藏式時尚。（李侑珊攝）

色香味俱全的藏式銅火鍋。（李侑珊攝）

「第三屆台灣傳媒大學生實習暨大熊貓新視野航拍體驗活動」今(9)日前往四川鄧池溝，來自台灣多名大學生親抵四川蜂桶寨國家級自然保護區鄧池溝保護管理站，現場看到兩隻大熊貓，激動不已，直呼好療育。

位於四川雅安寶興縣的鄧池溝，自1869年由戴維（Pere Armand David）在此地發現大熊貓後，便名揚世界，被譽為全球首隻大熊貓發現地。也因為大熊貓，鄧池溝周邊400平方公里地區，全被納入蜂桶寨鄉自然保護區，成為野生大熊貓的生活棲息地。

在四川蜂桶寨國家級自然保護區鄧池溝保護管理站，園區內一公一母熊貓，分別取名「星睿」與「瑛美」，在園區內一舉一動，吸引著同行的台灣大學生，每個動作都讓學生驚呼連連。

銘傳大學新聞系大四生林子祺說，這次是他第一次在四川親眼見到大熊貓，每個動作都深深吸引她，「覺得好療育」，很羨慕飼養員的工作，能與大熊貓天天生活在一起。

除了探訪大熊貓，台灣大學生今晚入住藏鄉民宿酒店，晚間並與體驗嘉绒藏族的「寶興多聲部民歌」，感受嘉絨藏族的特有風土人文風情。

(旺報 )