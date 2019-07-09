9日中午12時20分許，高雄市楠梓警分局右昌派出所接獲民眾報案，指楠梓區隆昌公園有路樹倒塌，車輛無法通行，警方趕往現場處理，幸無人員受傷。

警方表示，這棵路樹因為連日大雨、土質鬆軟，加上風勢過大，導致倒塌在路中，嚴重影響交通，所幸無人受傷。

由於事發當時雨勢正大，為了避免民眾因大雨視線不清發生危險，警方先設置交通錐，及拉起封鎖線，於現場指揮交通，提醒用路人改道，並立即通報養工處派員前往處理。

經過緊急處理，養工處已經於9日下午4時許將倒塌路樹排除完畢，讓道路恢復正常通行。

(旺報 )