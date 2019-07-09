大雨直直落 楠梓區路樹倒塌無人傷 21:562019/07/09 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市楠梓區1棵路樹9日中午倒塌，幸無人受傷。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 9日中午12時20分許，高雄市楠梓警分局右昌派出所接獲民眾報案，指楠梓區隆昌公園有路樹倒塌，車輛無法通行，警方趕往現場處理，幸無人員受傷。 警方表示，這棵路樹因為連日大雨、土質鬆軟，加上風勢過大，導致倒塌在路中，嚴重影響交通，所幸無人受傷。 由於事發當時雨勢正大，為了避免民眾因大雨視線不清發生危險，警方先設置交通錐，及拉起封鎖線，於現場指揮交通，提醒用路人改道，並立即通報養工處派員前往處理。 經過緊急處理，養工處已經於9日下午4時許將倒塌路樹排除完畢，讓道路恢復正常通行。 (旺報 ) #倒塌 #路樹 #交通 #處理 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 清惠違反重訊 遭罰5萬元 19:372019/07/05 財經 暑假交通事故飆升 上機車駕訓班可補千元 14:102019/07/07 生活 超微Ryzen開賣 概念股大吃補 04:102019/07/08 產業．科技 罷工幹部放話「電爆跳船的」 長榮：正開會處理 09:552019/07/08 生活 《半導體》保住輝達下一代處理器訂單，台積電安啦 10:002019/07/08 財經 林陵三接中華顧問工程司董座 董事會明通過人事 14:002019/07/08 政治 弘光生穿警服熱舞 宣導交通安全 15:482019/07/08 生活 上海快遞、外賣交通事故多 上半年餓了麼頻率最高 16:122019/07/08 財經 AMD全新PC遊戲平台釋放極致效能 09:212019/07/09 財經 鹽水GO好行啟用 行車停車資訊省時便利 16:182019/07/09 生活 社會熱門新聞 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 登革熱警訊烏龍爆浪費公帑 疾管署：業者義務 - 社會 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 全國都開山里 台大教授讚政府：貼心！ - 社會 曾冤被質疑醫德 綠島唯一女醫辭職了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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