藝人汪建民（鐵頭）近日被爆資金出問題，他的蔡姓女粉為此向某醫院劉姓女志工借款600多萬元，交給汪紓困，但汪卻因沒按期還款，劉婦日前控告汪、蔡2人詐欺，；台北地檢署認為本案是民事糾葛，汪、蔡2人沒有詐欺犯意，將2人不起訴。而汪建民曾與寶媽曾共譜14歲「母子戀」，如今汪建民爆出經濟狀況不好，寶媽被問起此事，反應更是令人超傻眼。

汪建民與蔡姓女粉絲挨告詐欺，他坦言近來面臨經濟困難，蔡女幫他借錢，最近則周轉困難才沒依約還錢，最終2人不起訴處分。其實他當年與寶媽交往2年半，最後破局收場，好友小甜甜曾透露兩人分手原因，就是因為金錢觀不同。

如今傳出汪建民經濟困頓，據聯合報報導，寶媽被問及此事，反應也相當乾脆，直接把電話掛掉，不想回應。

其實寶媽當年上節目談情變，談起前男友汪建民依舊心疼，稱自己從沒遇過對她這麼好的人，同時也坦承交往以來彼此壓力都很大，因為不願失去這位朋友與家人，決定退回原點。

(中時電子報)