美軍最新的隱身攻擊艇M80「短劍」( Stiletto)持續開發，有目擊者在7月8日發現M80離開維吉尼亞海岸。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，M80「短劍」由美國海洋工程承包商M船公司(M Ship Company)生產，是五角大廈部隊轉型辦公室(Office of Force Transformation,OFT)的實驗船，全長27公尺，全寛12公尺，艇高5公尺，排水量60噸。

M80有極為特別的五船體設計，看起來像另一個星球的東西。(圖/M船舶)

根據軍事網(military.com)的說法，「短劍」是專為在海岸和近岸的淺水區域設計的高速快艇，它有極為獨特的「五船體」設計，浮力很大，阻力很低，而且行駛造成的V型波(船隻破浪而行產生的V型水波，也稱開爾文波大Kelvin Wake )非常微弱，也就極有效的隱藏自己的痕跡。

自由級濱海作戰艦的船身設計較傳統，疾速前行造成的V型波很明顯。(圖/美國海軍)

破浪而行的M80，雖然身後的水花很大，但是船隻幾乎沒有引起V型波。(圖/MM船舶)

「短劍」應用了大量的複合材料(碳纖維)，用於減輕艇的重量和增加浮力。報導稱，該艇是有史以來，美國政府建造過最先進複合材料的大型船艇，極速可達到驚人的60節(時速110公里)，航程大約800公里。

New Super Fast US Navy M80 Stiletto Stealth Ship

US Navy M80 Stiletto experimental stealth ship made entirely out of carbon fibre off the coast of Virginia Beach, Virginia this morning making high-speed runs - July 8, 2019 #warship #webcam #shipspotting pic.twitter.com/bJuT5YOVkd — WarshipCam (@WarshipCam) 2019年7月8日

「短劍」的用途還不確定，一般認為它可做為人員突擊艇，能夠搭載12~20位海豹突擊隊員，也有一說認為它能夠攜帶武器，它的轉彎能力極佳，即使進行360°轉圈時，船速降低不到10％，這使它很適合進行打了就跑的海上突擊作戰。

(中時電子報)