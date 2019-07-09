美軍最新的隱身攻擊艇M80「短劍」( Stiletto)持續開發，有目擊者在7月8日發現M80離開維吉尼亞海岸。
防衛部落格(Defence-Blog)報導，M80「短劍」由美國海洋工程承包商M船公司(M Ship Company)生產，是五角大廈部隊轉型辦公室(Office of Force Transformation,OFT)的實驗船，全長27公尺，全寛12公尺，艇高5公尺，排水量60噸。
根據軍事網(military.com)的說法，「短劍」是專為在海岸和近岸的淺水區域設計的高速快艇，它有極為獨特的「五船體」設計，浮力很大，阻力很低，而且行駛造成的V型波(船隻破浪而行產生的V型水波，也稱開爾文波大Kelvin Wake )非常微弱，也就極有效的隱藏自己的痕跡。
「短劍」應用了大量的複合材料(碳纖維)，用於減輕艇的重量和增加浮力。報導稱，該艇是有史以來，美國政府建造過最先進複合材料的大型船艇，極速可達到驚人的60節(時速110公里)，航程大約800公里。
「短劍」的用途還不確定，一般認為它可做為人員突擊艇，能夠搭載12~20位海豹突擊隊員，也有一說認為它能夠攜帶武器，它的轉彎能力極佳，即使進行360°轉圈時，船速降低不到10％，這使它很適合進行打了就跑的海上突擊作戰。
(中時電子報)
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