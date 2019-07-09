第21屆台北電影獎有了新面貌！從過往40部片單，改制為各獎項有5位入圍者，首屆最佳女主角入圍名單就此誕生，競爭依然激烈。徐若瑄成為人母後的蛻變演出就獲青睞，81歲劉引商則在去年以《順雲》拿下女配角獎，本屆最年輕準影后李亦捷對北影同樣不陌生，曾以《當愛來的時候》獲頒最佳新人，郭書瑤握有金馬最佳新演員頭銜，黃采儀則具有深厚戲劇底子，多年來擔任表演指導，終於首度入圍重要電影獎項。

劉引商今年以短片《帶媽媽出去玩》入圍，和去年奪獎的《順雲》雖同樣飾演媽媽，卻能給人截然不同的印象，一口氣拋開在後者詮釋的固執老人，變身為讓人又愛又恨的老小孩，在新片中偶爾任性，卻總是帶著無憂無慮的天真神情，其中一幕從月台從容走進火車車廂，接著急忙喚著兒子上車，最後透過車窗眼睛泛紅看著對方，每個為人子女看到都會備感揪心，短暫的戲份裡有著充足的情緒轉折，但她演起來看似毫不費力，不帶痕跡的演技讓她有望再度站上北影頒獎台。

翻開黃采儀的資歷絕對令人驚艷，正如她曾感嘆，以中年女性為主角的題材不多，因此多在電影、戲劇擔任配角，終於能在《情色小說》發揮魅力，她化身為江郎才盡的女作家，寬衣解帶請求罹患小兒麻痺的男主角代筆寫小說，不僅在肢體上大膽發揮，呈現出生猛有力的性愛被虐場面，更用神情表現出女性對工作和情愛的渴望索求，無論是角色或演員都徹底解放，用表演重擊人心。

《野雀之詩》女主角李亦捷也有不少裸露性愛戲，飾演周旋在不同男人之間的酒店小姐，自然表現時醉時醒的模樣，透露著單親媽媽為養家糊口卻又想尋找真愛的悲哀，而她以26歲之姿飾演青少年的母親，看著兒子的眼神中時而疼愛，有時又怒目責怪對方是拖油瓶，卻絲毫沒有違和感，足見她對角色的投入，相較於前兩部短片主角，她更有發揮空間，不無奪獎可能性。

徐若瑄在《人面魚 紅衣小女孩外傳》演出護兒心切的鋼琴家，她苦練舒伯特名曲〈魔王〉沒有白費，在演奏會上以瘋狂姿態忘情彈奏該曲，演出遭魔附身的精神失序感，也或許是升格為母親後的首部大銀幕作品，和兒子之間執著的親情更令人動容，展現出誓死保護孩子的決心，許多幕都令人頭皮發麻。

郭書瑤為《傻傻愛你，傻傻愛我》降齡飾演家中負債累累的援交妹，不但拋下過往的嗲聲嗲氣，更在說話、動作中添加滄桑感，在片中還有另個童話身份「美人魚」，她在海中從容表達情感並和岸上男主角對戲，讓人看不出她其實是「旱鴨子」。可惜形象和影集《通靈少女》有些重複，再度演出桀驁不羈的女高中生稍缺乏新意。台北電影獎頒獎典禮將於13日在中山堂舉行。

(中時 )