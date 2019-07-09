爽脆松子雞」是全新菜色中最清爽的一道，跳脫紅通通視覺。（台糖長榮酒店提供）

炎炎夏日沒食慾？台糖長榮酒店長園中餐廳即日起至9月30日，推出香麻開胃「辛」中菜全新菜色，標榜改良式潮州料理，不過頭嗆辣、以麻香為主，台南特產虱目魚、下酒乳香雞等一整桌麻味美食，一掃悶熱氣候不適，挑動食慾，喜愛嗜辣與非食辣的民眾都能跳脫觀念，嘗辣正是時候！

擅長各式中華料理的長園中餐廳推出包含清爽火辣紅牛、麻紅香翠龍寶石、麻辣香焗京骨、紅緞瑤柱、麻香翠玉國姓魚、鴨香一抹紅等12道佳餚，從頭盤冷菜、主菜熱食、湯品、甚至是台南特產虱目魚、下酒乳香雞全包辦。

這次創新出擊強調視覺、味覺都帶勁的「辛」中菜中餐張祐齊主廚表示，此次「辛」開發有别於潮州菜系，麻中帶辣讓更多人接受與喜愛，尤其，南部人飲食喜好偏甜，因此，研發不以舌間刺激的辣味為主，改以入口後回韻的麻才夠味！

其中，經典「清爽火辣紅牛」，在師傅巧思創意下，保留牛肉鮮嫩以及該有的辣勁，還多了份麻韻感，讓人不知不覺可喝下好幾碗火紅麻辣湯；「爽脆松子雞」是全新菜色中最清爽的一道，跳脫紅通通視覺，改走生菜綠葉小清新，經香辣爆炒過後的松子雞丁，口感麻辣鮮明，搭配水果(蘋果、芭樂丁)和米香，一起包裹於生菜裡，入口水果清甜與辣味雞丁明顯撞擊卻又不衝突讓口感瞬間倍增，看似不起眼的米香卻發揮畫龍點睛效果，衍生香脆滋味。

「麻香翠玉國姓魚」使用台南特產虱目魚，大片虱目魚皮和大白菜一起，夾帶小黃瓜細絲裹捲，後淋上麻辣醬汁，入口初嚐辣味，細嚼後品得出虱目魚與大白菜的清甜，是道在地食材大變身的創意料理。

長園「辛」中菜平均單點價格每道約350元，預訂請洽：長園中餐廳06-3373863。

(中時 )