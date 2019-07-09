瑞斯姬昨天才擊敗現任世界球后巴蒂，今天卻不敵前任世界球后小威廉絲，結束個人今年溫網驚奇之旅。(美聯社)

美國女網名將小威廉絲（Serena Williams）才挨溫布頓官方開罰10000美元（約31萬台幣），今天晚間在女單八強賽出戰同胞瑞斯姬（Alison Riske），全場發出18記愛司球，以6：4、4：6、6：3獲勝，第12度打進溫網女單四強。

小威廉絲因為練球時砸球拍，破壞了球場設施，被溫網官方罰款10000美元，這也不是小威第一次挨罰，2016年女單第二輪因為不斷揮拍砸球場，也收到一張10000美元罰單。

就算挨罰，也無損小威廉絲場上想要贏球的欲望，收下生涯在溫網第97勝，並持續朝著個人生涯第8座溫網冠軍邁進，第二盤第5局小威強勢保發後，大吼了一聲替自己打氣。

賽後小威說：「今天因為被5次破發，所以保發之後想說為自己加油，而且對方不打算輸，但我也不會輕易投降，有機會當然就不放過。」

最近就要步上禮堂的準新娘瑞斯姬，昨天在16強戰以2比1盤數氣走澳洲籍現任世界球后巴蒂（Ashleigh Barty），八強賽挑戰7屆溫網女單冠軍小威廉絲，首盤在第3局就先破發，一度3：1領先，可惜沒能趁小威首盤失誤較多的情況下拿下，反而在該盤後段兩度遭破發被小威後來居上。

第二盤雙方一路互保，直到第9局，瑞斯姬把握機會破發，隨後在自己的發球局連下4分追平盤數，決勝第三盤前7局打完，雙方各破了彼此兩個發球局，關鍵第8局，小威拚出了4個破發點，經過3次「丟士」後，小威總算突破瑞斯姬頑強的防守再度破發，趁勢在第9局收下四強門票。

(中時電子報)