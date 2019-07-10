澎湖「嘉賓海鮮川菜館」。(陳可文攝)

澎湖「嘉賓海鮮川菜館」。(陳可文攝)

澎湖「嘉賓海鮮川菜館」。(陳可文攝)

一別傳統日式涼麵，澎湖「嘉賓海鮮川菜館」的招牌麻醬涼麵是外省口味，白麵條散發著麻醬香氣及白醋提味，正是炎炎夏日的清涼美食首選，老饕們豎起大拇指稱讚的澎湖第1名涼麵。

緊鄰馬公市中正路商圈旁的「嘉賓海鮮川菜館」是澎湖40多年老字號的餐廳，道地的生猛海鮮美食及川菜快炒等拿手菜迎合不同顧客的需求，老闆娘洪木蘭堅持物美價廉的最新鮮食材。

嘉賓餐廳除了主打每天現撈的生猛海鮮，另一道經典的招牌麻醬涼麵更是顧客上門必點的美味，不同於一般傳統涼麵常見的細黃麵，嘉賓餐廳特地選用大陸北方人喜愛的白麵，果然別有一番好滋味，打響金字招牌，網友們票選澎湖第1名涼麵。

大火沸水煮熟白麵條約8分鐘，立刻撈起以冷水過涼，保留白麵條的Ｑ軟彈牙口感，獨家祕方特製麻醬混合些許醬油、麻油等酌料調製的醬汁，最重要一定要淋上幾滴白醋來提味，再佐以京醬肉絲及小黃瓜絲，這一道招牌麻醬涼麵輕鬆上桌。

老闆娘洪木蘭大力推薦，必點的招牌麻醬涼麵再要搭配招牌酸辣湯最過癮，酸辣湯料多實在、又酸又辣卻不嗆人，僅僅百元的小小花費卻一次同時擁有大大滿足的美味，這是澎湖最正港的美食。

店名：嘉賓海鮮川菜館

地址：澎湖縣馬公市光明路53號

電話：06-9276593

營業時間：上午11點至下午2點、傍晚5點至

晚上9點

售價：招牌麻醬涼麵60元

(中時 )