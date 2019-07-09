大樂透又槓龜 下期頭獎上看4億元 23:292019/07/09 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今晚開獎，頭獎又槓龜了!台灣彩券表示，大樂透下期銷售金額約1.45億元，頭獎累積上看4億元，將於本周五晚間八點開獎。 根據台彩網站公告，108000062期開出的獎號，依大小排序分別為11、17、20、34、37、41，特別號為06。 (中時 ) #頭獎 #大樂透 #開獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 威力彩今頭獎上看8.7億元 大樂透明頭獎上看3.7億元 14:512019/07/08 財經 頭獎上看8.7億元 威力彩獎號出爐 21:342019/07/08 財經 生活熱門新聞 郭芷嫣認栽 公司回應讓網友嚇壞：長榮玩真的 - 生活 為何長榮機師遭開除空姐還要調查？勞權律師這麼說 - 生活 幫老外擦屎崩潰？朱學恒爆「南崁小辣椒」黑歷史 - 生活 擦屁股空姐遭停飛 工會放狠話：小心和平協議終止 - 生活 長榮空姐放話對機長加料 郭芷嫣：是我說的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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