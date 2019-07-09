大樂透今晚開獎，頭獎又槓龜了!台灣彩券表示，大樂透下期銷售金額約1.45億元，頭獎累積上看4億元，將於本周五晚間八點開獎。

根據台彩網站公告，108000062期開出的獎號，依大小排序分別為11、17、20、34、37、41，特別號為06。

(中時 )