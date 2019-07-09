在土耳其執意購買俄國S-400防空系統之後，印度也將和俄羅斯完成S-400的合約，印俄雙方已經制定了一項新的財政機制，能夠繞過美國對莫斯科的經濟制裁，將開始支付購買S-400系統的費用。

防衛世界(Defense World)報導，據信印度今年年底前，就會支付S-400的第一筆分期付款，這筆軍購總價56億美元，頭期款據信是總價的的10％，莫斯科方面將於2020年運交S-400給印度。

俄聯邦軍事技術合作局（FSMTC）副主任弗拉迪米爾‧德羅日佐夫(Vladimir Drozhzhov)說：「我們與印度已達成一項雙方均可接受的解決方式，在簽署的合約文件的整個期限內有效，也就是從S-400系統的付款開始。」

所謂的美國對俄國制裁，是指俄羅斯的軍武出口，不得使用美國主導的環球銀行金融電信協會(Society for Worldwide Interbank FinancialTelecommunications,SWIFT)，在目前國際金融體中，銀行間結算是以美元支付，一但被排除在外，就容易引起匯差的爭議。此外，華盛頓也擬對購買俄國武器的國家實施二級制裁。

即使如此，俄式軍備在全球仍然極有吸引力，早在去年12月，印度駐俄羅斯大使就與俄國洽談採購更多俄式武器的事宜，印度希望再從俄羅斯購買18架Su-30MKI戰鬥機。

(中時電子報)