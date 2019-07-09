日本傑尼斯事務所社長強尼喜多川，上月18日因蛛網膜下腔出血（血性腦中風導致昏迷）昏倒送醫，還一度被日媒傳出死訊，而今（9日）事務所就發聲明證實強尼喜多川於下午4點47分病逝，享壽87歲，告別式將僅由傑尼斯藝人與傑尼斯Jr.進行「家族葬」。

日媒以「巨星殞落」標題報導強尼喜多川病逝消息，報導提到上月他被送醫後，曾傳出「已轉到一般病房」，傑尼斯各藝人幾乎都赴醫院探視，大家相聚時氣氛像是同學會一般，幾乎每位藝人都已覺悟到這一刻將到來。

而病房內不停播送傑尼斯歷年新舊歌曲，也讓來探視的藝人們都有機會和他做最後的相聚，藝人們怕他孤單，還自動自發輪流探望他，他本人也享用了藝人們帶的他喜愛食物，在人生最後時刻不孤單。

強尼喜多川1962年創辦傑尼斯事務所，打造出少年隊、SMAP、TOKIO、V6、近畿小子、嵐、KAT-TUN等偶像男團，在日本娛樂圈有舉足輕重的影響力。

(中時電子報)