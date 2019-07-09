連日大雨不斷，奇美博物館「有影無影？影子魔幻展」本周六將開幕，原訂12日晚間在戶外舉辦「開幕之夜」，但考量近日多雨、氣候不穩，因此決定取消戶外節目，「光影秀」將擇期舉辦，請民眾密切注意官網訊息。

奇美博物館本周五晚間特別推出「開幕之夜限定特展票」350元照常販售，歡迎民眾購票入館參觀特展，除了能夠搶先看遍影子展精采內容，還能與國際影子大師面對面，近距離聆聽大師親自解說作品；凡購票就送限量開幕禮，還可加碼欣賞手影表演，度過一個趣味又驚奇的夜晚。

(中時 )