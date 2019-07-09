天候不穩 奇美博物館影子展周五開幕夜取消 23:292019/07/09 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 奇美博物館「有影無影？影子魔幻展」本周六將開幕，原訂12日晚間在戶外舉辦「開幕之夜」，但考量近日多雨、氣候不穩，因此決定取消戶外節目。（奇美博物館提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 連日大雨不斷，奇美博物館「有影無影？影子魔幻展」本周六將開幕，原訂12日晚間在戶外舉辦「開幕之夜」，但考量近日多雨、氣候不穩，因此決定取消戶外節目，「光影秀」將擇期舉辦，請民眾密切注意官網訊息。 奇美博物館本周五晚間特別推出「開幕之夜限定特展票」350元照常販售，歡迎民眾購票入館參觀特展，除了能夠搶先看遍影子展精采內容，還能與國際影子大師面對面，近距離聆聽大師親自解說作品；凡購票就送限量開幕禮，還可加碼欣賞手影表演，度過一個趣味又驚奇的夜晚。 (中時 ) #開幕 #影子 #博物館 #奇美博物館 #奇美 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙城論壇開幕 柯應同倡一家親 04:092019/07/05 焦點新聞 滬麗寶廣場9月開幕 柯P搶先看 16:412019/07/05 兩岸 暑假新樂園 淡水河新北滬尾防災宣導主題館開幕 18:052019/07/05 社會 看準中部消費力 微軟台中體驗店熱鬧開幕 18:212019/07/05 科技 「滬尾防災宣導主題館」開幕啟用 淡水區新景點 18:362019/07/05 社會 山西追查盜墓 追出一座博物館 04:092019/07/06 話題觀察 童玩節今歡樂開幕 園區湧入爆滿遊客 12:242019/07/06 生活 童玩節歡樂開幕 擠爆園區 04:092019/07/07 地方新聞 花蓮首座「國立級」博物館 海洋資源博物館年底啟動 17:582019/07/08 生活 聯名品牌 超商變身博物館 04:102019/07/09 時尚消費 生活熱門新聞 郭芷嫣認栽 公司回應讓網友嚇壞：長榮玩真的 - 生活 為何長榮機師遭開除空姐還要調查？勞權律師這麼說 - 生活 幫老外擦屎崩潰？朱學恒爆「南崁小辣椒」黑歷史 - 生活 擦屁股空姐遭停飛 工會放狠話：小心和平協議終止 - 生活 長榮空姐放話對機長加料 郭芷嫣：是我說的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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