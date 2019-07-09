上月18日住院的日本傑尼斯事務所社長Johnny喜多川於日本時間9日下午4點47分，因解離性腦動脈瘤破裂導致的蛛網膜下腔出血在東京的醫院去世，享壽87歲。傑尼斯事務所書面發表訃聞，告別式將僅由傑尼斯藝人與傑尼斯Jr.進行「家族葬」。

日媒以「巨星殞落」標題報導他病逝消息，報導中提到上月他被送醫後，一度傳出「已轉到一般病房」，傑尼斯各藝人幾乎都赴醫院探視。病房內不停播送傑尼斯歷年新舊歌曲，也讓來探視的藝人們都有機會和他做最後的相聚。

(中時 )