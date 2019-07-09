「巨星殞落」傑尼斯事務所社長病逝 享壽87歲 23:232019/07/09 中時 溫博鈞 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傑尼斯事務所社長喜多川病逝，享壽87歲。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上月18日住院的日本傑尼斯事務所社長Johnny喜多川於日本時間9日下午4點47分，因解離性腦動脈瘤破裂導致的蛛網膜下腔出血在東京的醫院去世，享壽87歲。傑尼斯事務所書面發表訃聞，告別式將僅由傑尼斯藝人與傑尼斯Jr.進行「家族葬」。 傑尼斯創辦人強尼喜多川病逝！享壽87歲 日媒以「巨星殞落」標題報導他病逝消息，報導中提到上月他被送醫後，一度傳出「已轉到一般病房」，傑尼斯各藝人幾乎都赴醫院探視。病房內不停播送傑尼斯歷年新舊歌曲，也讓來探視的藝人們都有機會和他做最後的相聚。 (中時 ) #傑尼斯 #Johnny喜多川 也許您會感興趣 推薦閱讀 傑尼斯創辦人強尼喜多川病逝！享壽87歲 22:452019/07/09 娛樂 娛樂熱門新聞 古天樂被爆年底結婚 對象竟是認識25年的她！ - 娛樂 2019衰爆了？唐綺陽告訴你3大星座下半年會更慘！ - 娛樂 又爆長榮空姐嗆機艙門動手腳 陳斐娟錄影現場嚇壞！ - 娛樂 汪建民爆欠債600萬挨告詐欺 舊愛寶媽一個動作傻眼回應 - 娛樂 狠甩周迅吳謹言 林依晨隔5年回歸古裝劇0負評 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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