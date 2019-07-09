蕭煌奇自彈自唱。羅永銘攝

演出片段。表坊提供

演出片段。表坊提供

蕭煌奇首次挑戰表坊舞台劇《遇見自己》，導演丁乃箏以金曲歌王的成長經歷為藍本，詮釋笑中帶淚、永不放棄的音樂人生故事。蕭煌奇的戲份重，除了大量的台詞劇本，走位也是挑戰，尤其劇中最難的是還有一段必須扮演「看得見」的人，只能不斷地揣摩與練習，讓他直呼比辦演唱會還困難。

他除了靠點字劇本一字一字慢慢讀，導演和其他演員在排練時也會將台詞錄成音檔，讓他可以重播背誦。在《遇見自己》除了有感人的故事情節，也有蕭煌奇許多不為人知的技能，如打籃球、柔道比賽，他笑怨自己沒有戀愛戲可演最可惜。

記者會現場，演員演出一段精彩片段：描述主角「小奇」從出生前不被看好的命運，算命仙的鐵口直斷，差點毀了一個巨星誕生。蕭煌奇與王鏡冠、楊迦恩分別飾演「小奇」的青少年到中年時期，3個人就像是與不同人生階段的「自己」在對話。

導演丁乃箏提到，光是發展劇本過程就是漫長討論，蕭煌奇有超過常人的勇氣而且樂觀，最後是音樂改變他的人生，希望可以打破一般大眾對視障者既有的悲苦印象。除了蕭煌奇，劇場演員王鏡冠、李辰翔等也在劇中分飾多角。《遇見自己》8月23到25日將在國家戲劇院演出，購票可洽兩廳院售票系統。

(中時 )