《匯流新聞網》今發布仿初選民調，韓國瑜支持度領先郭台銘。

國民黨總統初選民調還在進行中，不過《匯流新聞網》今發布仿初選民調，在三腳督情況中，雖然不論國民黨是派出高雄市長韓國瑜或是鴻海前董事長郭台銘，都大贏超過10個百分點；但細究對比式與互比式民調，都屬韓最高。若是兩種題型加總，韓國瑜獲得35.583％支持，仍領先郭台銘的27.219％，約領先8個百分點。

《匯流》民調顯示，若是在韓國瑜、蔡英文、柯文哲三人對決下，韓獲得41.7％支持，柯文哲獲23.8％，現任總統蔡英文僅獲得21.5％支持，但有13％表示沒意見；如果換成郭台銘與蔡、柯三腳督對決，郭台銘的支持度釣到31.1％，但仍勝過柯的21.8％、蔡的21％。

若是國民黨改派朱立倫參選，朱將獲得27.1％，僅小贏柯文哲1.5個百分點，而蔡英文仍以20.9％支持度趨於第三。

至於五人的互比式民調中，韓國瑜獲得了34.3％民調居首，其次是郭台銘的29.5％，朱立倫獲得14.9％排第三，周錫瑋與張亞中分獲1.4％與0.8％，另19.1％無意見。

由於國民黨初選採黨內互比15％、黨外對比85％計算，加總後顯示，韓國瑜仍以3成5支持度位居第一，其次是郭台銘的2成7，韓領先郭約8個百分點；朱立倫兩者加總則獲21.765％，周錫瑋有9.440％，張亞中則有5.993％。

《匯流新聞網》民調委託趨勢民意調查公司執行，調查採用家戶電話調查隨機抽樣，接通電話後再進行「戶中抽樣」，調查時間為4到8日晚間進行，並仿效國民黨初選採A、B卷，對比題型85％，互比題型15％，分別完成1500份有效樣本。此份調查在95％信心水準下，抽樣誤差為正負1.79個百分點。

(中時 )