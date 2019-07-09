高雄市長韓國瑜。（圖／資料照片）

雖然近來高雄有公民團體發起罷免韓國瑜的行動，上週末韓粉到高雄觀光時也遇到零星衝突，外界多半認為高雄人越來越不喜歡韓國瑜。但根據《匯流新聞網》今發布最新民調顯示，若是在韓、柯、蔡的三腳督組合中，設籍於高雄市的民眾，有高達44.6％民眾仍支持韓當總統。

民調也顯示，柯文哲在台北市並沒有主場優勢，設籍台北市民眾僅有26.1％挺柯進總統府，若換成與郭台銘對戰，北市民眾更只剩下24％支持。反觀台北市有4成3民眾挺韓，顯示韓國瑜北、高通吃。

《匯流》民調顯示，韓國瑜的對比式與互比式民調加總後，仍以3成5支持度位居第一。若交叉分析，在韓、柯、蔡三腳督的組合中，雖然柯文哲在39歲以下獲得近高支持度，但在40歲以上族群，仍以韓國瑜最高。

其中，大學以上學歷者雖然有36.5％支持柯，韓國瑜僅獲31.8％支持，但韓在其他教育程度民眾都獲得超過4成支持，顯示韓的庶民語言雖未能獲取高學歷的年輕人認同，但能擄獲基層民眾的喜愛。

至於政黨傾向部分，雖然有高達7成的藍、綠選民都各自歸隊支持韓國瑜、蔡英文；但值得注意的是，民調顯示不偏任何政黨的民眾，有高達33.8％選投韓國瑜，反而向來以不分藍綠、白色力量自居的柯文哲，僅有27.6％的不分黨派民眾支持。

民調顯示，若換成郭、柯、蔡的三腳督組合，郭台銘雖然同樣獲得多數藍軍支持，但僅有51.2％支持，對比韓國瑜模組有7成藍軍歸隊，顯示藍營內可能存在「非韓不投」的氣氛；不過郭台銘相較韓，可吸收較多民進黨與時代力量選民，如僅有3.3％民進黨支持者投韓，但有14.9％的民進黨支持者願意支持郭台銘。

(中時 )