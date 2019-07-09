為儲存美軍最新研發成功的AIM-260遠程空對空導彈，美軍決定花費巨資建造一座國家安全等級的超級地下堡壘來儲存AIM-260導彈，位置在希爾空軍基地(Hill AFB)的武器倉儲A區。預計於2021年開始裝備AIM-260的戰機，將包括該基地的F-22與海軍的F/A-18E/F超級大黃蜂，後續再擴及各型F-35與其他平台。

據《動力》網站報導，美軍在6月最受矚目的新聞，莫過於空軍與海軍共同開發成功被稱為「聯合先進戰術導彈」(JATM)的AIM-260超視距空對空導彈，這是為了因應中共的遠程空對空導彈的快速發展。

為迎接AIM-260的到來，美國空軍早在2019年3月的2020財年預算書中已訂出計劃，為超級地堡編列了650萬美元(約合台幣2.05億元)建造經費，地點在希爾空軍基地內龐大的武器倉儲A區。

該預算說明書指出，該項目用於支持AIM-260A聯合先進戰術導彈資產的處理、檢測和儲存。此一高度敏感的導彈計劃由空軍和海軍聯合開發，用於反制潛在的對手的戰機，並在任何戰時情況下保持空中優勢。由於導彈的特殊性，無法與其他設施共用，必須另建立更嚴格安全條件的儲存設施。

報導指出，這項建築面積為1,115平方公尺，地面覆蓋鋼筋混凝土，提供防雷擊、火災、入侵檢測等所有必須的支援設施，以永久性建築規格設計，並合乎國防部反恐與軍事保護要求。

報導表示，AIM-260射程遠遠超過現役最新型AIM-120D先進中程空對空導彈(AMRAAM) ，更具有多種先進功能，包括雙模式導引頭，因此其重要性更高。一旦開始服役，其倉儲需要集中於高度安全與專用的拱頂式設施內，不會分散到美國與其他海外基地當中。

報導表示，這個大型儲存設施已開始建設，預定於2022年3月完工，完全符合AIM-260的裝備時間表。空軍希望此一新型導彈在2021年飛行試驗後的一年內達到初始作戰能力，空軍的F-22猛禽和海軍F/A-18E/F超級大黃蜂將成為第一批裝備的平台，各型F-35及潛在的其他平台隨後陸續裝備。

AIM-260的開發計劃早自2005至2006年間就已開始，這款下一代空中優勢導彈將取代AIM-120先進中程空對空導彈與AGM-88高速反幅射導彈(HARM)，開發時間已歷十數年。AIM-260與AIM-120有相似的外形，可以直接使用平台上原有的武器艙或掛架。導彈並有模組化設計，可以適用其他導彈的共享組件。正因為其重要性太高，必須不計代價地防範間諜與敵意破壞活動。

(中時電子報)