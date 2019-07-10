一間科技公司已婚總經理遭到指控，趁出差美國之際，在邁阿密W Hotel內，裸身衝入浴室，對同公司女經理指侵得逞；總經理辯稱兩人是情侶關係，當時在談判分手，女經理情緒失控，發生激烈扭打，沒有性侵，女方因不滿他沒答應幫她升職，挾怨報復提出不實指控。

不過桃園地院審理認為，兩人間是否為男女朋友或者曖昧關係，與犯罪構成要件無關；科技老總與女經理是亦師亦友的關係，卻為滿足一己性慾，以強暴之方式對女經理性交，讓她身心皆遭受極大痛楚，依強制性交罪，判科技老總有期徒刑4年8個月。可上訴。

判決書指出，科技公司總經理與行銷部女經理為上司與下屬關係，2017年5月間，兩人前往美國舊金山、邁阿密等地出差，一同入住邁阿密W Hotel一間格局為2房1衛的房間。

晚間女經理在浴室淋浴，總經理竟利用飯店浴室門無法上鎖，裸身衝入浴室內，強行自後方抱住她，因女經理激烈反抗，導致二人均跌坐於浴室地板，但總經理仍不罷手，不但摸胸、摸下體，最後更指侵女經理得逞。

女經理趁隙咬住總經理左手掌虎口下方，總經理才讓她離開，女經理立刻用通訊軟體向妹妹與美國友人求救，並由美國警方及我國在邁阿密執勤之駐外人員獲報到W Hotel 現場處理。

法院審理時，總經理辯稱與女經理是情侶關係，當時兩人在談判分手，女經理情緒激動，才會發生激烈肢體接觸，並沒有性侵。因為女經理要求升職，他沒有答應，所以才挾怨報復提告。

不過桃園地院不採信科技老總說詞，認為綜觀女經理、女經理妹妹及我國駐外人員的證詞等各項事證，認定科技老總性侵，判他有期徒刑4年8個月。

(中時電子報)