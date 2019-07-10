由於美川普政府對中國大陸華為列入出口管制黑名單後，美科技大廠Google中止與華為的部份業務往來，新一代華為手機無法使用相關服務，讓華為加速推動自家手機作業系統鴻蒙。而華為創辦人任正非表示，事實上鴻蒙並非設計應用在手機內，而是為了電信網路，以至於目前開發中的物聯網以及智慧社會，所做的一個操作系統，並非要取代安卓系統。

Le nouveau monde c’est lui !



Technologie, géopolitique… Entretien exclusif avec Ren Zhengfei, fondateur du nouveau géant mondial #Huawei dans #LePoint ➡️ https://t.co/N3Qbnxa4qy pic.twitter.com/S3mrJMAhyZ — Le Point (@LePoint) 2019年7月3日

華為員工交流網站「心聲社區」9日公佈任正非接受法媒《觀點》週刊內容，在篇名〈以「這個人將改變歷史」〉一文中，其中任正非表示，鴻蒙系統並不是像大家想像那樣用在手機中，做這個系統的時候並不是想替代Google的安卓，這個系統原本是為了電信網路而設計，有了這個系統，華為的網路才能運行。

對於鴻蒙作業系統，任正非進一步說明表示：「我們有數千塊電路板，電路板都要有操作系統。鴻蒙作業系統是一個面向確定時延系統的作業系統，實現系統端到端處理時延是精確到5毫秒，甚至更低的毫秒級乃至亞毫秒級，控制只有這麼小時延，對物聯網自動生產有用。」

任正非以無人駕駛為例，齒輪轉過來時延是幾毫秒，如果是不準確的，不然這個齒輪來了，那個齒輪還沒有來，就咬合不上了，故「我們是為了萬物互聯、將來走向智慧社會所做的一個作業系統」。

至於鴻蒙作業速度是否可能超越Google的安卓或蘋果系統，任正非表示他沒有比較，雖然有可能，但與蘋果、安卓相比，鴻蒙的缺點是沒有生態，只是一個純技術性操作我們電信網路的系統。至於鴻蒙是否會轉移一些到安卓系統，任正非說還尚未確定。

華為消費者業務總裁余承東曾在5月底透露，華為自主研發的作業系統「鴻蒙」最快將於今年秋季發布。

(中時電子報)