川崎宗則（左）守備能力相當出色。（美聯社資料照）

味全龍重返中職，除了敲定葉君璋、黃煚隆、張泰山等本土教練團，並於月初中職選秀會一口氣挑進32人，今又宣布成功邀請效力過MLB水手、藍鳥、小熊的前日本球星川崎宗則，出任該隊的客座教練。

川崎宗則現年38歲，發跡於日職大榮鷹隊（後來的軟銀鷹），曾於2004年贏得太平洋聯盟安打王、盜壘王，也兩度榮膺洋聯游擊手最佳十人與金手套。他在2011年底行使自由球員資格，赴美加入水手隊。

川崎在美職5季，平均打擊率僅2成37，效力藍鳥3年，曾與王建民短暫成為隊友，但2016年在小熊出賽14場後，就無法再獲得大聯盟青睞，2017年回日職加入母隊軟銀鷹，依然為傷所困，於去年3月宣布退休。然而，川崎除了守備功夫，也很願意扮演甘草人物，一直都是球隊的開心果，也很受到球迷歡迎。

川崎宗則（左）除了是個拚命三郎，也是球隊中的開心果。（美聯社資料照）

味全龍表示，教練團這次選秀策略，以建構未來防守陣型為優先，挑選出映人期待的內野陣容，為了培育這批好手做為日後基石，在領隊與總教練奔走下，邀請川崎宗則出任客座教練，期望在這位金手套內野手的指導下，能帶給新進球員世界級的守備觀念及國際視野。

此外，味全龍也相信個性活潑的川崎宗則，能夠帶給新球隊新氣象，並請球迷期待，或許在該隊下半年的訓練與交流賽事中，川崎這位「開心果」有機會下場小試身手，逗樂粉絲。

(中時電子報)