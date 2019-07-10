一個月前美國總統川普才帶著全家人風光作客英國，成為女王伊麗莎白二世的座上賓，如今兩國間「特殊的情誼」卻因幾筆外洩的機密電郵蒙上陰影，美國有線電視新聞網（CNN）評論，儘管女王以41響禮炮隆重迎接川普，大設國宴招待美國代表團，川普現在已經不甩這些款待，他要向英國證明他才是老大。

英國駐美大使痛罵川普無能密件遭到外洩，川普8日強硬回擊，稱不再與大使來往。

英國駐美國大使達洛克（Kim Darroch）痛罵川普無能的機密電郵外洩後，川普氣炸了，8日在推特宣布不再和達洛克往來，更不留情面大削英國首相梅伊一番，批評梅伊把脫歐問題搞得一團糟，還稱英國就要換新首相是好消息，讓英美兩國的緊張關係再升級。

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2019

CNN 9日撰文分析，指出川普本可以自己苦吞這些批評來處理這次紛爭，但是這不是川普的作風，其他美國領導人可能會以較不具爭議的方式處理，川普則是讓紛爭升級，痛擊英國政府和大使，再度展現他臉皮薄、差勁回應大眾批評的個人特質。

不過川普的推文確實對美英關係、甚至是美國與他國外交關係造成深遠影響。文章分析推文對英國傳遞了多個訊息，第一，大使達洛克再也不受到白宮歡迎，8日晚間達洛克原受邀與川普、卡達君主共進晚餐，邀請卻臨時被取消。

第二，英國未來幾周內就要迎接新任首相，文章指新首相首要任務就是要修補英美關係，不過英美能否維持原先的「特殊關係」，仍要川普說了才算數，這層關係將對倫敦的政治、外交決策產生深遠影響，迫使新首相成為「對川普有所求的人」。例如，新任駐美大使可能必須是川普青睞的人選；一旦英國正式脫歐，倫敦將愈來愈依賴美國，希望與美簽訂貿易協定，這會讓美國對英國有更多影響力；此外，華府也可能要求倫敦與歐洲盟友拆夥，與美國同一陣線制裁伊朗。

文章分析，川普重批達洛克後，英國屈居弱勢，一方面大使只是盡自己本分，如果倫敦真的要大使打包走人，這就正中那些洩密者的下懷，因為這次洩密風暴讓那些身在外國的外交官們感到相當困擾，他們不確定自己對他國領袖最批判、真誠的評論最終會否出現在報紙上。

另外，川普此次對英大使言論的激烈反應也會對他國造成影響，可能導致他國更難以獲取有關美國最正確的外交報告及情資。

(中時電子報)