迪士尼男星波伊斯（Cameron Boyce）演出《亞當等大人》，戲中的爸爸亞當山德勒在IG表達對波伊斯病逝的哀悼之意。（圖擷自Adam Sandler IG）

今年大學指考期間，有考生考到一半癲癇發作。誘發癲癇的病因很多，在各個年紀都可能發生；能否及時處理，成了復原的關鍵。好萊塢迪士尼頻道的年輕男星卡麥隆．波伊斯（Cameron Boyce），上週末傳出在睡夢中因為癲癇發作而猝逝，年僅20歲。

波伊斯的銀幕形象相當健康而有活力，除了演藝工作還積極參與公益活動，因此傳出猝逝的消息後，才知道他其實有病在身，讓影壇和粉絲感到震驚。

波伊斯的家人透過發言人說明死因：「他在睡夢中因為癲癇發作而去世，癲癇是目前他正在接受治療的疾病後遺症。」由於家人並未透露他罹患何種疾病，因此無法確認癲癇發作的真正原因。

癲癇是腦細胞在短時間內過度放電，產生暫時性腦功能障礙。癲癇本身不是一種病，而是許多疾病併發的後遺症，包括中風、腦部疾病、腦傷等，發生率約1％。在日常生活中，容易誘發癲癇發作的原因包括：發燒、喝酒、月經前後、睡眠不足、餓太久、服用某些藥物（如感冒藥、抗精神病藥物）等。

癲癇發作時的NG救援

電影和電視常描繪：當癲癇發作時，周圍的人會在病人嘴裡塞東西，以免他咬傷舌頭，或是病人抽搐導致呼吸肌肌肉僵直、無法正常換氣，而施以心肺復甦術CPR。愛爾蘭在2014年的一份調查也顯示，癲癇發作時，高達三分之一的人，會在病患口中放東西。曾接受《康健》訪問的奇美醫院急診醫學部部長許建清說，這些都是不必要的做法。

「癲癇發作時力道很大，往病人嘴裡塞東西或拿手指給他咬，不是病人的牙齒斷掉，就是家人的手指斷掉。」許建清說，如果病人把異物咬破，一旦碎屑掉進氣管，後果將不堪設想。

癲癇發作時的正確因應

癲癇發作型態複雜，一般分為癲癇大發作、複合式部份性癲癇發作、小發作。大發作較為緊急，過程可能出現：突然失去意識、仆跌、喊叫、肌肉僵直、呼吸短暫中止；也會伴隨肌肉抽搐、可能咬傷內頰或舌頭而流血、口吐泡沫等。

癲癇大發作時，可以這麼做：

1.讓病人側躺︰口水、嘔吐物自然流出，避免嗆到呼吸道。解開衣物束縛，保持呼吸順暢。

2.將病人移至安全區域：避免撞到尖銳家具或障礙物，在病人的頭或身體下墊衣物或軟墊，避免抽搐時撞傷。

3.通常癲癇發作會在5分鐘內結束，旁人不需要強壓或企圖搖醒患者，如果發作時間過長，意識一直沒有恢復，建議緊急就醫。

資料來源：CNN、Heavy、WebMD

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(中時電子報)