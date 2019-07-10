韓國瑜就任高雄市長迄今，捨官邸不住，選在外頭租屋。有媒體追蹤11天找到韓的租屋處，今日以頭版「韓國瑜神秘豪宅曝光」進行報導。韓國瑜9日下午回應表示，歡迎媒體跟質疑的民進黨議員到家裡泡茶，看看他住的地方。

回應媒體追問，韓國瑜說，自己掏腰包一個月新台幣2萬多，住20、30坪公寓，不值得被這麼大注意，好像我住個阿房宮一樣大，自己過得是小市民的生活。

韓國瑜強調，這件事情不該引發軒然大波，自己自掏腰包是因為不想住這麼大一個官邸，因為時常只有我一個人在，可以住比較小的房子，沒打擾到任何人，也沒有佔公家便宜。一個小房子，簡單的食衣住行如此而已。

根據中評網報導，韓國瑜說這個事情不應該引起這麼大的軒然大波，靜悄悄的是因為不想麻煩隨扈，所以有時候會安排車輛接送。如果大家好奇，他到底住什麼樣的房子？歡迎新聞界的好朋友以及質疑他的民進黨朋友到我家看一下，泡泡茶、聊聊天，非常歡迎，看看他住的房子沒什麼了不起，就是個簡單的公寓。不值得這麼大的注意，好像住個阿房宮那麼大。哪有這個樣子？他過的生活就是小市民的生活。

韓國瑜說，（租金）一個月大概兩萬多，是透過仲介，就是個2、30坪的房子，歡迎大家來看看，尤其民進黨議員把它講得很神秘的樣子，來我家泡茶聊天就知道了。

(中時電子報)