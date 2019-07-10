高雄市長韓國瑜在左營租屋，室內3房2廳2衛，並無太複雜的裝潢，和一般小康家庭沒什麼兩樣。（韓國瑜提供）

高雄市長韓國瑜在左營租屋，室內3房2廳2衛，並無太複雜的裝潢，和一般小康家庭沒什麼兩樣。（韓國瑜提供）

高雄市長韓國瑜在左營租屋，室內3房2廳2衛，並無太複雜的裝潢，和一般小康家庭沒什麼兩樣。（韓國瑜提供）

高雄市長韓國瑜租屋處室內環境曝光！他捨棄大坪數官邸，自費租屋，卻被揶揄住在豪宅，如今照片流出，3房2廳2衛一如尋常人家，整個客廳除了1張按摩椅，全是房東提供的家具；由於韓早出晚歸，在家時間不長，物品少到有點令人訝異。

據了解，韓國瑜低調入住的左營「太普上新光」大樓，樓高20多層，每層有4戶，共用2部電梯；韓國瑜住在中高樓層，月租金約3萬多，妻子李佳芬偶爾南下高雄同住，離高鐵站步行約只有10分鐘，祕書趙子淵則住在同棟的不同樓層。

走進韓國瑜的居所，室內僅約30多坪，3房1廳格局簡單不鋪張，也沒有過多的裝潢，只擺上簡單的家具，裝潢偏向大地色，搭配米色地板，書架擺放韓國瑜與家人的照片，而身為鳳迷的他，也放上鳳飛飛《鳳聲歲月》專輯。

客廳裡的按摩椅、開放式隔間的書桌椅之外，大部分都是房東留下來的東西，客廳沙發上放著直播時常出現的可愛柴犬「米糠」抱枕，落地窗外的陽台正對重愛路，廚房後方還有個2坪左右的工作陽台，放了洗衣機、曬衣架。

韓國瑜的主臥室也很簡單，房裡只有1張雙人床，然後就是1個衣櫃和浴室，平時他早出晚歸，這半年來幾乎大部分住戶都不知道他們與市長為鄰，只有同樓層住戶遇過幾次，大多禮貌性點頭打個招呼。

外界批評他先搭私人車到蓮潭會館換公務車是「耍神祕」，韓國瑜解釋，這是不願驚擾鄰居，且有時行程較晚，方便隨扈早點回去休息；選在蓮潭會館換車，也是因為會館就在租屋處附近，大門口有空間可以讓司機暫時停車等待。

談到偌大的高市長官邸，正如韓國瑜先前所說，「一個人不需這麼大的空間」，畢竟官邸開銷可觀，光是電費即涵括基本民生電費、監視系統、庭院燈光等相關電費；水費除民生用水外，也包括澆灌用水，警衛室用水。

僅拿電費來比較，前朝陳菊市長任內，2016年官邸用電費用高達24萬5556元、2017年15萬5887元，今年元月至6月，因韓國瑜不住在官邸，只有部分警衛人員依規定留守，這半年總電費減為1萬5726元，確實省下不少公帑。

(中時 )