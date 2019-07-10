55688代駕司機上路前，會細心檢查車況，確保車主的安全。圖：大車隊提供

根據交通部統計，台灣平均每年有高達30萬起交通事故發生，造成超過40萬人死傷，尤以直轄市六都最為嚴重，歸責於酒駕的交通事故雖已逐年趨緩，但每年仍有近萬件酒駕車禍悲劇一再上演，酒駕零容忍已是全民共識，為支持酒駕新法上路，台灣大車隊擴大招募轉職與兼職代駕司機

國內計程車業第一品牌「台灣大車隊」，長期經營酒後代駕服務，並負起企業社會責任，多年來與交通部道安會及TBAF社團法人台灣酒與社會責任促進會共同宣導酒後不開車的重要性；隨著今年七月起酒駕重罰新制上路，為配合政府交通安全政策，「55688代駕」宣布擴大招募服務司機，推出新入隊安心獎勵方案。

即日起至10月31日止，符合轉職及兼職司機認定資格者，入隊次日起90天內，免收平台派遣服務費，致力替每位新入隊好夥伴創造更多商機，再加上台灣大車隊為隊員提供的豐富專屬福利，期待吸引更多優秀司機加入55688代駕行列，讓呼叫安全、舒適、貼心的代駕服務，在台灣各大都會區變得更加容易，進而降低各類危險駕駛人所引起的車禍傷亡，協助打造安全友善的台灣交通環境。

在台灣平均每天有8人死於交通事故，當中一半的受害者為65歲以上的高齡長輩、身障人士等道路弱勢族群，除各種常見交通安全亂象，肇因於違法酒後駕駛、以及具同等高風險性的疲勞駕駛情況屢見不鮮，為滿足跨世代乘客安心出「行」的需求，55688代駕鎖定交通事故最為頻繁的直轄市六都及新竹縣市等周圍地區，全面對外招募轉職與兼職司機，且服務範圍不再僅限於酒後代駕，也將全面納入長途代駕、疲勞代駕、銀髮族代駕、包時代駕及商務代駕等各式日常所需代駕類型，搭配即將全新上線的實惠價格方案，全心全力守護乘客全天候的行車安全。

深受上萬消費者青睞的55688代駕，自服務推出以來已累積12萬次的服務趟次，具備職業駕照與執業登記證的專業計程車司機目前共佔80％，自今年五月底立法院三讀通過提高酒駕刑責後，六月服務趟次明顯以2至3成的比率月增，此次透過擴大招募轉職與兼職司機，台灣大車隊希望幫助台灣民眾更進一步認識代駕服務，並養成必要時馬上預約代駕司機的習慣，消費者無論在任何時段，只要拿起手機或市話直撥55688再按7、或使用55688APP點選【酒後代駕】，24小時都可立即預約55688代駕服務。

大車隊除了為每趟行程投保了最高500萬的代理司機責任險，還貼心提供多元化的支付方式，不但能使用LINE Pay、橘子支付輕鬆進行無現金付款，選擇55688 APP綁定信用卡支付車資，還能再享刷卡金回饋，就算聚餐喝酒或身體勞累導致精神狀態不佳，也不用擔心結帳問題。

此外，55688代駕不只提供了24小時全年無休的真人與線上客服，為了使親友們放心，乘客上車後還能使用55688 APP中的【分享路程】及【行車軌跡】功能，只要親友也有下載55688 APP，就可以把他們加入好友，即時監控車輛的地點及路程，讓親友可以掌握位置最安心。

不僅如此，親友們甚至可直接使用【酒後代駕-代叫】功能，為正在商務應酬、好友聚餐、疲憊加班或有其他代駕需求的家人們預約55688代駕服務，且打開55688APP後便可直接察看車輛路徑，隨時確保親愛家人安全抵達目的地，再加上【評價司機】功能，提供服務司機評鑑或鼓勵，讓為您服務的司機團隊專業與品質不斷提升。秉持待客如親的信念，台灣大車隊更預期，今年底前55688代駕累積服務趟次將可望成長50％至18萬，未來也將持續推廣最放心的代駕服務體驗，協助降低台灣危險駕車行為發生率。

為加速拓展營運規模，台灣大車隊現正熱情對外招募55688代駕轉職與兼職司機，只需具備職業駕照、良民證，且無肇事紀錄，無須執業登記證即可報名，提供更簡單的加入門檻，現在入隊再享90天免收平台派遣服務費，並贈送免費制服一套，讓每位新夥伴加入後都能立刻贏在起跑點。

此外，為實現照顧司機的品牌初衷，近年來台灣大車隊除領先業界攜手凱基銀行推出香蕉分「小黃運將信貸專案」，提供車隊司機們安心的小額循環信貸方案，除滿足司機們生活中各式緊急資金需求，更協助駕駛建立銀行信用。

台灣大車隊集團旗下「金讚汽車保修」亦以平實的價格，與國際知名品牌固特異合作推出頂級的服務與產品，提供旗下計程車司機一個保養愛車的優質選擇；再加上幫助便捷管理工作收支的「隊員卡務APP」，以及24小時的交通事故與危機處理機動支援、台塑加油優惠和團體意外險等豐富車隊資源及福利，將司機與乘客的安全視為最無可旁貸的重要責任。

55688代駕今年暑假更是GQXBarSurfing活動的酒後代駕指定品牌，未來也將以人及服務為本的理念，帶給廣大消費者更有溫度的專業代駕服務，從而發揮民間企業力量，共創台灣交通安全新里程。55688代駕兼職司機招募說明會每日舉辦，報名請電話或手機撥打55688，或至55688代駕官網查詢：http：／／www.55688dd.com／。

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