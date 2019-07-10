根據《hoopshype》報導指出，隨著雷霆把保羅喬治交易治快艇之後，緊接著有可能將矛頭指向連續三季場均大三元的當家球星韋斯布魯克身上，而且舉列出五種交易方案，當中火箭機會最大，而且還能讓哈登與韋少兩位前隊友再次聚首。

《hoopshype》列出的第一個方案就是尼克隊。尼克目前正缺少超級巨星，韋斯布魯克對紐約這座大城市有著吸金作用，而且尼克可以動用丹尼史密斯、艾靈頓、尼利基納、布洛克和吉布生當作籌碼來向雷霆交易。

第二個買家是熱火。韋斯布魯克與熱火隊的氣質相當接近，雙方都純在著不服輸的個性，韋斯布魯克如果來到邁阿密將可以與吉米巴特勒聯手，兩人同樣是求勝心非常強烈的名將。不過熱火想要交易到韋斯布魯克的話，籌碼會是一大難題，除非能端出卓拉吉奇、溫斯洛和里納德，否則雷霆恐怕是不會接受的。

第三個潛在買家是灰狼。灰狼在錯過籃網羅素之後，肯定也會付出相同代價來交易韋斯布魯克，而且韋少加盟後勢必能夠幫助灰狼的戰鬥力提升一個大檔次，韋少也能刺激唐斯和維金斯兩位狀元郎的成長。

第四個交易對象是活塞。活塞有足夠的交易籌碼提供給雷霆，包含著雷吉傑克生、德拉蒙以及史奈爾；倘若韋少順利來到底特律汽車城，他將能與葛瑞芬組成威力強大的前後場組合，同時也能帶領活塞在季後賽走得更長遠。

最後一個交易熱門球隊就是火箭。火箭似乎找到了一種三方交易的最佳模式，而雷霆也對此有著高昂的興致，加上總管莫瑞的神出鬼沒手段，或許韋斯布魯克真的能在火箭與前隊友哈登重聚，並且再次攜手作戰。

(中時電子報)