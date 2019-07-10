動物叢林主題特展 獅子王現身板橋大遠百 02:592019/07/10 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 板橋大遠百「動物叢林主題特展」搶搭獅子王電影版熱潮。（遠百提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 板橋大遠百「動物叢林主題特展」搶搭獅子王電影版熱潮。（遠百提供） 板橋大遠百「動物叢林主題特展」有竹林和大小貓熊，吸引網美駐足。（遠百提供） 板橋大遠百「動物叢林主題特展」蒐羅各式動物，獲親子客群青睞。（遠百提供） 板橋大遠百「動物叢林主題特展」1F大門口設置非洲叢林打卡區，有熱帶植物及3D熱帶雨林布景，拍照打卡超吸睛。（遠百提供） 板橋大遠百看準暑期商機，8月1日前打造新北獨家的「動物叢林主題特展」，也因應迪士尼《獅子王》電影版即將上映推出獅王拍照區，現場有眾多擬真獅子玩偶公仔供顧客拍照打卡，吸引親子和網美，成為打卡熱點。 全館不僅有長頸鹿、獅子等仿真野生動物，還有特色拍照打卡主題區；1F大門口還設置非洲叢林打卡區，有熱帶植物及3D熱帶雨林布景；5F設置粉紅少女度假風拍照區，讓消費者有如身在非洲度假；9F狐獴野餐區則有狐獴和長頸鹿。 (中時 ) #拍照 #打卡 #動物 #叢林 #遠百 也許您會感興趣 推薦閱讀 巨蟒背後「頂一下」！她嚇到滾地 07:302019/07/06 日常 fun暑假 動物園周六夜間開放 04:102019/07/06 地方新聞 圓仔6歲生日 大啖冰蛋糕萌翻現場 13:412019/07/06 生活 柯文哲港邊拍照 民眾路過舉國旗喊「韓國瑜凍蒜」 19:562019/07/06 政治 超神奇拍照法爆紅 一秒馬上變可愛 13:092019/07/07 日常 《業績-農業科技》瑞基6月、Q2營收雙登次高，H1年增83.64％ 16:312019/07/08 財經 木柵動物園穿山甲館開幕 近距離接觸超Q「水豚君」 18:132019/07/08 生活 7-ELEVEN衝粉絲商機 卡娜赫拉、樂事聯名店暑假開張 19:232019/07/08 財經 假推薦拍照祕境真行搶 惡男強盜陸女重判9年 11:442019/07/09 社會 高雄遠百攜手壽喜燒第一品牌 北澤餐飲集團推出澳洲頂級和牛 15:162019/07/09 財經 生活熱門新聞 郭芷嫣認栽 公司回應讓網友嚇壞：長榮玩真的 - 生活 為何長榮機師遭開除空姐還要調查？勞權律師這麼說 - 生活 遭傳喚沒到 郭芷嫣稱精神不佳...留4字給警方 - 生活 幫老外擦屎崩潰？朱學恒爆「南崁小辣椒」黑歷史 - 生活 擦屁股空姐遭停飛 工會放狠話：小心和平協議終止 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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