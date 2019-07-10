板橋大遠百「動物叢林主題特展」搶搭獅子王電影版熱潮。（遠百提供）

板橋大遠百「動物叢林主題特展」有竹林和大小貓熊，吸引網美駐足。（遠百提供）

板橋大遠百「動物叢林主題特展」蒐羅各式動物，獲親子客群青睞。（遠百提供）

板橋大遠百「動物叢林主題特展」1F大門口設置非洲叢林打卡區，有熱帶植物及3D熱帶雨林布景，拍照打卡超吸睛。（遠百提供）

板橋大遠百看準暑期商機，8月1日前打造新北獨家的「動物叢林主題特展」，也因應迪士尼《獅子王》電影版即將上映推出獅王拍照區，現場有眾多擬真獅子玩偶公仔供顧客拍照打卡，吸引親子和網美，成為打卡熱點。

全館不僅有長頸鹿、獅子等仿真野生動物，還有特色拍照打卡主題區；1F大門口還設置非洲叢林打卡區，有熱帶植物及3D熱帶雨林布景；5F設置粉紅少女度假風拍照區，讓消費者有如身在非洲度假；9F狐獴野餐區則有狐獴和長頸鹿。

(中時 )