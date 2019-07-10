藍人樂團睽違10年，再訪台灣，9日於台北國際會議中心大會堂演出，吸引眾多藝人朝聖，包括哈林、彭佳慧、邵雨薇、孫盛希等人。彭佳慧帶著兒子、雙胞胎女兒來欣賞，快閃進到會場，她說：「非常期待，之前都知道這個打擊樂團，一直都沒機會看到，這次巡迴到台灣，說什麼都要來朝聖，這幾天也跟小孩子們一起看過往的演出片段，我們都非常期待今天，準備跟著音樂一起搖擺。」

而彭佳慧現已開始忙籌備新專輯，談到暑假到來，很疼愛小孩的她，有替兒女安排夏令營活動，也會帶他們出國去玩，相當用心。庾澄慶（哈林）近來忙錄浙江衛視《中國好聲音》、籌劃音樂喜劇《西哈遊記－魔二代再起》，抽空與音樂劇同事看演出，兒子小哈利則在參加夏令營。他6月時發生左眼布滿大片血絲，畫面怵目驚心，他表示正在排練音樂劇，壓力頗大，擔心眼睛爆血絲會復發，「這也不是第一次，好像是第三次，我自己有那個潛在壓力症候群。」 醫生告訴他是血管老化，被問及身體還有其他部位老化？他笑說：「醫生只看眼睛，他不檢查其他地方。」兒子小哈利則去參加夏令營

孫盛希8日宣布與交往近7年的圈外男友分手，到現場看表演，自認對「前男友」3字還不習慣，透露此樂團是前男友介紹給她，被問及看到表演會不會想到前男友？她說：「還行。」她有告知前男友對外宣布分手一事，前男友說：「沒有問題。」她靠著寫歌創作，抒發情緒，「寫了很多歌曲是有關於他的歌。」

將升上小六的左左右右與好友一起看演出，右右爆料左左在學校很多男生追，自己都沒有，笑說：「沒關係，反正我不喜歡他們。」左左則表示因右右在學校對男生很兇。她們日前去馬祖旅遊，去看知名的景點「藍眼淚」，不過左左在當地不小心被石頭割傷腳，所幸無大礙。

(中時 )