暑假到了，天氣熱呼呼！這時去百貨公司吹冷氣是很多人的夏日選擇，特別是百貨公司美食街推陳出新！如近來改裝的台北101美食街 店家們依舊提供特色美食，如夏日消暑的芒果冰、開胃便利的咖哩豬排飯等。因應環保趨勢，手搖飲也有環保杯！在美食街特色異國美味時，也能在這品插畫藝術，欣賞城市速寫藝術家鄭開翔所描繪的台灣風景。

電商崛起，實體商場為吸客出奇招！近年來，以美食為主力已成顯學，除嘗美味，料理「顏質」也要高！在海外觀光客聚集的台北101，其B1的美食街近來也有新店家進駐！在這品嚐特色異美食，也能看到許多海外觀光客，大家和樂融融嘗美味，不時聽到各國語言穿雜，彷彿小型聯合國。

MAiSEN邁泉豬排招牌料理「腰內豬排咖哩飯」。

101美食街將在8月8日以全心風貌和旅人見面，不過部分新店家已悄悄進駐。日本的超人氣豬排老店「MAiSEN邁泉豬排」已先來搶灘，這也是台灣首間MAiSEN EXPRESS的形式進駐。招牌料理「腰內豬排咖哩飯」不僅有超軟嫩豬排、酥脆外皮，咖哩香濃搭配白飯也很開胃；「豬排三明治」放在紙盒中，美味帶著走！

台北永康街必吃芒果雪花冰店「思慕昔」去年進駐台北101美食街，讓旅人不用在外面流汗排隊就能品嚐台彎道地芒果冰！「超級雪酪芒果雪花冰」有大塊新鮮芒果、芒果冰淇淋、雪花冰，還有滑潤順口奶酪；「海洋之心雪花冰」除有滿滿芒果，還有台灣特色珍珠及濃郁黑糖淋醬，香Q有勁又清涼！

手搖飲是台灣代表性美食、文化，近來台北101也有「康青龍」品牌進駐了！品嚐青龍茶王、黑白珍珠奶茶、鐵觀音拿鐵時也能做環保！店家設計的環保杯杯身弧度圓滑，女生單手即可握取！中蓋設計容易就口，不需吸管就能優雅喝茶，然習慣用吸管的也有紙吸管。環保杯可重複利用，購買飲料時有部分回饋。

從西門町紅樓到台北101，速寫藝術家鄭開翔畫出他所看到的台灣。（圖取自台北101Facebook）

在美食街品嚐料理時，不妨也靜下心來欣賞藝術作品吧！今年台北101用圍籬做畫展，以城市速寫藝術家鄭開翔作品「街屋‧台灣」為主題，透過鄭開翔的視角帶出台灣庶民文化及城市藝術之美。西門町紅樓、鹿港小鎮，這些建築物讓我們對這座城市有更深刻的記憶！奶油酥餅、臭豆腐、小籠包等，這些美味也代表了台灣。

「食」尚崛起，已成為百貨、商場吸客主力，除料理美味、特色服務外，在環保意識抬頭時，紙吸管、環保杯，禁用免洗餐具也成為台灣餐飲界的努力目標。另近來政府主打「新南向」，來台穆斯林觀光客人數日漸成長，以小籠包聞名的「鼎泰豐」針對來台的穆斯林旅客，店家有提供非豬肉餐點，店員也可幫忙推薦菜色。台北101未來也有計畫規劃「清真認證」餐廳、美食等，提供友善旅遊環境，讓海外旅人來台吃得安心也美味。

(中時電子報)