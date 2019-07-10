暑假到了，來碼頭賞花吧！關渡中港河碼頭舢舨船隻的歷史意象加上淡水河水岸生態環境，已成為許多民眾騎乘自行車打卡拍照熱門景點之一，今年台北市工務局水利工程處結合碼頭意象推出專屬今夏限定碼頭花海！趕緊趁現正值花況大爆發期間，趕快來與花共舞。！

關渡碼頭花海 為夏季的碼頭景象增添不同風貌。（圖取自台北旅遊網）

中港河碼頭花海總面積為366.7平方公尺(約110.9坪)，透過結合地區碼頭意象作為設計主軸，運用1萬3,203盆色彩鮮明的小百日、千日紅、紅葉雞冠花、太陽鳳仙、繁星花等夏季草花，拼湊組合成一道道海浪曲線花帶，為夏季的碼頭景象增添不同風貌及注入更多色彩。

關渡河濱公園美景。（圖取自台北旅遊網）

碼頭花海於5月底栽種後，目前已到了最佳觀賞期，將持續綻放至7月底，只要登上自行車景觀橋，就可以清楚的俯看完整的花海圖案、遠眺觀音山及陽明山，傍晚時刻亦可欣賞美麗的河岸夕景，為今年夏季留下一幕幕美麗的畫面。

關渡碼頭的夕陽河景 美不勝收。（圖取自台北旅遊網）

【交通資訊】

搭乘捷運淡水線至「關渡站」轉乘或步行

1.出捷運站右轉沿大度路三段296巷、301巷前行，或往西行過大度路的陸橋涵洞之後，沿著知行路前行，步行約 10～15 分鐘，步行約 10 分鐘。

2.捷運轉搭公車 133、216副、223、302、550、紅35、小巴 23 等，至「關渡宮站」下車，再沿著知行路前行，步行約 3 分鐘左右。

自行開車前往

車輛請停至關渡碼頭停車場再步行約3分鐘左右。

(中時電子報)