高雄市長韓國瑜赴立院爭取登革熱經費，總統府秘書長陳菊聽聞媒體引述韓稱高市府財政困難，驚呼「怎麼會？」(資料照/郭建伸攝)

高雄市長官邸占地逾522坪，位處高雄精華地段，市長韓國瑜評估自住空間過大，乾脆自費在左營租屋，卻遭綠營誣指是豪宅，罵他對文官不信任、一心只想離開高雄；比較陳菊任內，電費2個月最高近6萬，還買9萬床爽睡，花公帑毫不手軟，這些通通由全民買單。

韓國瑜上任後，不入住市長官邸，引發諸多揣測，原因其實簡單，韓曾多次公開表示，最主要原因是自己不需要住到數百坪大的空間，計畫將官邸空間騰出，未來提供社團使用、宴請外賓，或借給慈善團體辦公益活動。

韓低調入住左營「太普上新光」大樓，住戶多半不知與市長為鄰，而實際進入「韓總的家」發現，3房1廳格局簡單不鋪張，沒有過多的裝潢，如同一般的小康家庭，擺上簡單的家具，也無價值連城的藝術品。

客廳色系偏向大地色，搭配米色地板，書架擺放韓國瑜與家人的照片，而身為鳳迷的他，也放上鳳飛飛《鳳聲歲月》專輯，沙發上還有直播出現的可愛柴犬「米糠」抱枕；整體住家實際坪數不大，但堪稱舒適、溫馨，能為成天奔波市政在外的韓，提供一處安心、放鬆的歸宿。

談到諾大的高市長官邸，韓國瑜所言甚是「一個人不需這麼大的空間」，畢竟官邸開銷相當可觀，光是電費即涵括基本民生電費、監視系統、庭院燈光等相關電費；水費除民生用水外，也包括澆灌用水，警衛室用水。

攤開陳菊市長任內，2016年至2018年6月入住市長官邸，水電費、雜支費等報表，數字相當驚人，電費總計52萬2010元、水費6萬3631元。

其中，2016年7、8月電費合計5萬92927元，就算以單月計算與一般小家庭月電費6、700元相比，也高出逾400倍；水費最高則在同年的8月2248元，令外界好奇水電用量為何如此大。

除此之外，陳菊雜項設備支出也花錢不手軟。2016年斥資10萬7286元，添購冷氣、馬桶、瓦斯爐，2017年買客廳電視1萬7000元，2018年竟又再添購冷暖氣機6萬6000元及床墊、床架9萬6400元，這些全是花人民辛苦的納稅錢，但才買沒多久，陳菊即落跑高升總統府祕書長。

(中時 )