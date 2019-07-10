◎中國時報

● 香港政府修訂《逃犯條例》，引發多場示威抗議和流血衝突，香港行政長官林鄭月娥昨日表示，政府工作做的不好，未能掌握社會脈搏，政治敏感度亦不足，修例工作完全失敗，相關草案已經壽終正寢，「The bill is dead」。她更表明，願意在不設前提的情況下，與學生代表公開會面。

前鴻海董事長郭台銘8日與青年座談時，不察麥克風未關，針對韓國瑜脫口說出「他已經不理智了！」引爆失言爭議。郭台銘昨（9）日硬拗「我才不理智，我投入選戰，大家都說我不理智，但我會不理智走到底。」

● 國民黨本周正進行總統初選民調，《匯流新聞網》昨發布仿照國民黨初選進行民調結果顯示，在藍綠白三腳督情況下，不論國民黨派出高雄市長韓國瑜或鴻海前董事長郭台銘，都大贏超過10個百分點；但細究對比式與互比式民調，都屬韓最高。若兩種題型加總，韓國瑜獲35.583％支持，領先郭台銘的27.219％達8個百分點。

● 高雄市長韓國瑜租屋處環境曝光！他捨棄大坪數官邸，自費租屋，卻被揶揄住在豪宅，如今照片流出，3房2廳2衛一如尋常人家，整個客廳除了1張按摩椅，全是房東提供的家具；由於韓早出晚歸，在家時間不長，物品少到有點令人訝異。

◎旺報

● 香港政府修訂《逃犯條例》，引發多場示威抗議和流血衝突事件，香港行政長官林鄭月娥昨日表示，政府工作做得不好，未能掌握社會脈搏，政治敏感度亦不足，修例工作完全失敗，相關草案已經壽終正寢，「The bill is dead」。他更表明，願意在不設前提的情況下，與學生代表公開會面。

● 上海1日起執行「史上最嚴垃圾分類」新規，預計明年底大陸其他46個重點城市也將建立垃圾分類系統規範，這使得最近大陸垃圾市場商機火熱。數據顯示，大陸全國垃圾分類孕育市場規模近2千億（人民幣，下同），約9千億新台幣，更直接新增前端分類投放、分類收集、分類運輸的環衛裝備及服務需求，例如催生「垃圾代丟服務」新職業，大陸垃圾分類產業站上「風口」。

● 就在美、日、澳海軍部隊進行「護衛軍刀2019」（Talisman Saber 2019）聯合軍演時，澳軍密切監視解放軍派出的電子偵察艦，這項演習是日本軍艦第一次參與兩年舉行一次的軍演。

● 浙江省台州市於去年10月正式印發《關於進一步深化台州與台灣經濟文化交流合作的若干措施》（下稱台州惠台58條），為台州的台灣同胞在學習、創業、就業、生活等方面提供與台州市民同等待遇，以促進台州與台灣經濟與文化交流合作，《措施》共58條，內容涉及經濟合作、科技文化、就業創業、生活待遇等四大板塊。

◎工商時報

● 台積電9日宣布，6月5日臨時董事會核准第一季現金股利2元，普通股配息基準日為9月25日，除息交易日則為9月19日，並於10月17日發放。台積電表示，未來每季現金股利配發月份訂定為每年1月、4月、7月、10月。

●中美高層貿易談判即將在北京展開，但氣氛不平靜。美國商務部8日初裁認定，中國大陸及墨西哥對預製結構鋼涉及非法補帖，損害美國生產商的利益，將對兩國結構鋼徵收新關稅，並指示美國海關對涉案產品收取現金擔保（Cash Deposit）。該案11月19日終裁，決定是否課徵反補貼稅。

●具有高知名度的國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde），破格獲得提名出任歐洲中央銀行（ECB）總裁，顯示歐盟領袖在選擇歐洲央行的繼任人選時，政治層面的考慮超越了貨幣銀行專業。如果同時觀察美國川普總統不斷對聯邦準備理事會主席鮑爾施壓，要求聯準會採取更為寬鬆的貨幣政策，調降利率，更是早就以政治考量優先。

●行政院政務委員龔明鑫9日表示，中美貿易戰對台灣而言，短期是挑戰，但長期卻是很好的契機。他因此樂觀估計，到2025年，台商回台投資可達兆元、前瞻基礎建設第二期加上境外資金匯回專法也可破兆元、離岸風電及台積電3奈米等半導體、物聯網投資也能破兆元，這「四個兆元」投資將撐起台灣經濟成長的動能。

(中時電子報)