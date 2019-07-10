台灣女網好手謝淑薇今天凌晨與捷克女將史崔可娃（Barbora Strycova）出兵女雙16強戰，以6：3、6：4擊退羅馬尼亞組合妮可列絲庫（Monica Niculescu）/貝古（Irina-Camelia Begu），晉級八強。

單日單、雙打都有賽程的史崔可娃，先在女單八強戰7：6（7：5）、6：1重挫地主希望孔塔（Johanna Konta），生涯首度挺進到溫布頓草地錦標賽女單四強，也創下個人生涯四大滿貫賽單打最佳成績，過去她最好名次是16強。

休息大約1小時，史崔可娃在和謝淑薇合拍拚女雙，儘管史崔可娃有點疲憊，但她和謝淑薇默契十足、彼此互相協助，展現第3種子的威嚴，直落兩盤就收下勝利，下一輪將與第6種子白俄羅斯莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）/比利時梅藤絲（Elise Mertens），這對白俄羅斯、比利時跨國組合，昨晚擊敗姊妹檔詹詠然/詹皓晴，也讓女雙無緣上演「寶島內戰」。

(中時電子報)