美國女將小威廉絲（Serena Williams）和傷癒復出的英國名將莫瑞（Andy Murray）的混雙組合持續發威，在今年溫布頓草地網球錦標賽混雙第二輪7：5、6：3擊退美國艾塔沃 （Raquel Atawo）/法國（Fabrice Martin），拚進16強。

小威廉絲混雙之前還有一場女單賽事，女單她順利獲勝、收下四強門票，經過適當休息後來到混雙賽場，表現依舊威猛，莫瑞佩服地說：「小威就是老大，她說了算。她的回球相當出色，化解了對手很多致勝球，她讓我的工作更輕鬆。」

37歲、生過小孩又回歸球場的小威廉絲回應：「我覺得跟莫瑞越來越有默契，雖然才一起打了兩場比賽，但抓到節奏，也希望可以把好狀態繼續保持下去。」

外媒和球迷根據小威廉絲與莫瑞的名字，幫兩人想出了「SerAndy」跟「MurRena」兩個綽號，莫瑞透露，自己比較喜歡「MurRena」。

(中時電子報)