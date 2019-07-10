高雄市長韓國瑜在左營租屋，室內3房2廳2衛，並無太複雜的裝潢，和一般小康家庭沒什麼兩樣。（韓國瑜提供）

韓國瑜租屋處照片曝光，韓粉批綠營這是豪宅?豪個鬼啊!(韓國瑜後援會)

看到韓國瑜租屋處照片，有韓粉留言自己住的都比韓市長好。(韓國瑜後援會)

因有媒體曝露高雄市長韓國瑜租屋處，並稱他爽住豪宅。韓國瑜公開租屋處室內環境，3房2廳2衛一如尋常人家，整個客廳除了1張按摩椅，全是房東提供的家具。韓粉看到照片後，痛罵「這叫做豪宅！豪個鬼啦！根本就是小康家庭的感覺而已麻。說真的，一堆綠營政客住的居所，才是真正的豪宅，他們怕見光死，這才是你們媒體要去追的。抹黑韓總住豪宅的綠營媒體，真該拖出來仗斃。」

韓國瑜捨棄大坪數官邸自付租金租屋，近日被大做文章。綠營攻擊他月付四萬住豪宅，以及租屋地點在左營也被大力攻擊是「離開高雄的最佳地點。」

韓國瑜之前回應媒體，自己掏腰包一個月新台幣2萬多，住20、30坪公寓，不值得被這麼大注意，好像我住個阿房宮一樣大，自己過得是小市民的生活。

韓國瑜強調，這件事情不該引發軒然大波，自己自掏腰包是因為不想住這麼大一個官邸，因為時常只有我一個人在，可以住比較小的房子，沒打擾到任何人，也沒有佔公家便宜。一個小房子，簡單的食衣住行如此而已。

如今韓國瑜租屋處曝光，韓粉也十分氣憤，在「韓國瑜後援會」發文「韓總租屋處曝光。人客啊⋯⋯你跟我說一下，這叫做豪宅！豪個鬼啦！根本就是小康家庭的感覺而已麻。說真的，一堆綠營政客住的居所，才是真正的豪宅，他們怕見光死，這才是你們媒體要去追的。抹黑韓總住豪宅的綠營媒體，真該拖出來仗斃。」

有人開玩笑說「豪宅無誤！選上之後，有興趣的人，得出比原價多多少錢才能從房東那裡買下來？！分明未來豪宅！」

其他人留言「這是一個當過立法委員，辦學校的人住的地方哦！我們鄉長都過的比韓國瑜好上好幾倍。」、「已經没東西黑了」、「靠，我住的都比你好！請其他政治人物公布住的照片比照辦理」、「我現在想看看那些高雄六小福住的是怎樣的房子了！這叫哪門子的豪宅？？」、「樣算豪宅的話高雄有一半以上都算豪宅了吧何況是韓市長是自費租的關你們綠屎人什麼事嗎，陳菊以前每月電費好幾萬還用政府錢支付的有人敢放個屁嗎」。

(中時電子報)