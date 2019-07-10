國民黨總統初選民調從8日至14日進行，總計調查1.5萬份樣本，15日上午公布結果。然而，相較於鴻海創辦人郭台銘、前國民黨主席朱立倫，高雄市長韓國瑜這段期間顯得格外低調。有分析指出，韓除了展現參選未影響施政，也可能提早考慮到下一步，若勝出得面臨整合問題，避免衝突過強。

這周為國民黨總統初選民調周，郭台銘和朱立倫抓緊時間出席各項活動並接受訪問，全力進行衝刺，郭、朱更在媒體上互咬。韓國瑜則選擇低調做市長，不淌渾水，連第二強的對手郭台銘的批評，韓也用尊重、一向尊重、繼續尊重來帶過。

對於郭懷疑民進黨操作民調，韓國瑜8日回應，民調過幾天後就會很真實的呈現出來，他相信全國的人民自己會去判定，他們認為誰比較適合代表國民黨來參選，其他不評論。

據中評社指出，韓國瑜在民調周十分低調，除了平常的愛與包容的態度外，連回答媒體也都使用簡答來帶過，除了展現參選未影響施政外，恐也考慮到15日公布結果時，立刻要面對整合，不願再加深裂痕。不過該分析也提及，韓也可能真的以平常心看待。

(中時電子報)