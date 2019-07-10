雷神高能雷射武器獵殺無人機動畫

英國打算要砸下多達1.62億美元（約50億台幣），著手研發3種導能武器驗證裝置。據英國國防部說，其中一種旨在擊落無人機。

據《防務新聞》（Defense News）9日報導，英國國防部說，它已向業者發出事先訊息公告（Prior Information Notice），打算採購兩款雷射裝置，還有一種無線射頻武器，以「探索科技的可能性，並加速將它應用在戰場上」。

英方期望，今年稍晚能展開採購流程，而新系統能在2023年準備好測試。英國國防部在聲明中說，將成立聯合計畫辦公室，如今正在招募人員。

這些驗證裝置是英國國防部「創新武器計畫」（Novel Weapons Programme）的一部份，而新武器可望能在10年內投入前線使用。事實上，英國已著手研發雷射技術。2017年時，軍方就以3000萬英鎊（近12億台幣）委託業界，進行名為「龍火」（Dragonfire）的雷射驗證專案。

而參與專案的包括歐洲飛彈集團（MBDA）、英國國防科技公司QinetiQ、英國航太系統（BAE Systems），以及義大利李奧納多（Leonardo）集團等業者。按照計畫，「龍火」今年就會進行初步測試。

英方說，「龍火」主要在評估雷射技術的可行性，而新專案則將研究雷射武器的大小，性能，還有它們究竟要如何與既有的平台整合。

新專案涵蓋兩種高能雷射驗證裝置，其中一種裝在船上，用以進行對空和對面防空，而另一種則裝在車上，用以進行短程防空和反監視。至於高能射頻武器則是裝在軍車上，藉由干擾和癱瘓電腦和電子設備，用以對付無人機，並反制敵方攻勢。

(中時電子報)