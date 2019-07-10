網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨黨內總統初選民調，8日開跑，擬參選人周錫瑋與學者賴岳謙等人透露，第一名不僅穩勝還大勝！消息一出，讓支持高雄市長韓國瑜的「韓粉」們，為之振奮；網友卻提醒，千萬不可掉以輕心，否則虎頭蛇尾，更可能落入競爭者計謀。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，雀躍道：「剛剛中天賴教授說市長穩過關，而且大贏！！！這比中樂透還開心。」文章一出，獲得超過3000個讚、超過650個留言與40餘次分享。

對此，網友們卻直言：「切勿掉以輕心！」「要堅持到底啊！挺到電話民調結束，沒公布前都不確定，何況要衝到最高民調數字，郭爺爺才會心服口服。」

其他網友則紛紛表示：「一定要守到最後一刻，不要鬆懈」、「不要高興太快，等完全公佈才是真正的」、「小心謹慎，步步為營」、「要戒慎恐懼，不要放鬆」、「小心有詐」、「要將差距拉大，證明鋪天蓋地的廣告是沒用的」、「還有6天……冷靜……顧電話……」

(中時電子報)