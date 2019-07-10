長榮空服罷工行動雖結束，但後續效應仍持續延燒。日前長榮朱姓機師在臉書留言替罷工空服員說話，事後遭截圖踢爆，長榮昨召開人評會，將朱姓機師以「破壞飛行安全、減損公司形象」記兩大過並免職。桃園市機師職業工會對此發出聲明表示，長榮航空做出最嚴重剝奪工作權的懲處，有失比例原則，工會已著手全力協助當事人，將於14天內進行申訴救濟，待後續再次調查。

長榮朱姓機師日前在臉書留言「我辛苦的妹妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有special meal要送上」，昨遭長榮公司免職，桃園機師工會今凌晨在《臉書》發出公開聲明表示，長榮航空僅依該員過去發言脈絡，即以「破壞飛行安全、減損公司形象」為由，做出最嚴重剝奪工作權之懲處，明顯違反勞動法根本原則-「解雇作為最後手段」之比例原則。

工會呼籲，任何涉及剝奪員工工作權之懲處，恐讓公司內部勞資關係與上萬名員工工作士氣，遭受更進一步的負面打擊，期許長榮航空公司重新考量後，能做出合乎比例原則之妥適調整。

以下為桃園市機師職業工會7月10日於《桃園市機師職業工會（公開網頁）》發出公開聲明。

對於本會會員因發表於社群媒體之言論，而遭長榮航空資方免職一案之聲明如下：

長榮航空僅依該員過去發言脈絡，或有同情空服員罷工及批評公司管理處置不當等情事，即以「破壞飛行安全、減損公司形象」為由，做出最嚴重剝奪工作權之懲處，明顯違反勞動法根本原則-「解雇作為最後手段」之比例原則。

機師工會在獲知此事第一時間後，即已著手全力協助當事人，並將於14天內進行申訴救濟，待後續再次調查。本會懇切呼籲公司，宜審時度勢，任何涉及剝奪員工工作權之懲處，恐讓公司內部勞資關係與上萬名員工工作士氣，遭受更進一步的負面打擊，期許長榮航空公司重新考量後，能做出合乎比例原則之妥適調整。機師工會亦將在尊重當事人意願，保障會員工作權為最高原則之前提下，盡全力給予當事人所需之一切協助。

工會再次重申：工會高度重視勞動法令中所保障的每一位會員之勞動權益與工作權，任何涉及會員工作權剝奪之情事，工會都將以最高規格及最嚴肅之態度關切與處理。

最後，工會呼籲長榮航空公司，尊重每位員工在言論自由保障限度內的一切發言；同時，也提醒每一位工會會員，請格外留意並謹慎衡量發表於社群媒體等管道之公開言論，避免進一步激化內部員工彼此間之對立。

桃園市機師職業工會今晨發表公開聲明。(翻攝桃園市機師職業工會臉書)

(中時電子報)