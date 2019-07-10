位於新北市三峽區的移民署台北收容所，驚傳鬧鬼。一名大陸籍女收容人爆料，半夜上廁所撞見染金髮的大眼女鬼，兩人對看5分鐘女鬼才消失，嚇得她魂飛魄散。收容人間流傳，女鬼是印尼籍，已在收容所徘徊2年，多年前在浴廁吞硬幣自殺，死時還懷有3個月身孕。

「撞鬼」經驗讓女收容人阿金（化名）終身難忘，離台前向《鏡週刊》爆料。她說一開始住獨居房，就曾在午夜時分，聽到有人穿拖鞋發出的「啪噠、啪噠」走路聲，後來轉到群體房，從其他姊妹口中得知這裡鬧鬼。

某日凌晨2點多，阿金一個人去上廁所，見到洗澡水池上坐了1名染金髮、眼睛大大的女子，臉上還帶著微笑看著她。阿金說自己狂念「阿彌陀佛」「南無觀世音菩薩」，女子看了她5分鐘才消失。

對此，移民署強調，確有聽聞收容人流傳看到鬼魂，但收容所近年並未發生自殺或他殺案件，可能是收容人心神狀態不穩，才會出現幻覺。

(中時電子報)