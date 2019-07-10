台南警楠西分駐所長王者音去年12月間外出巡邏，遭到通緝犯陳宏宗近距離連開5槍，其中2槍打進防彈背心，1槍正中左胸口的警用小電腦，所幸得以保住性命。案發後警方查出開槍男子是57歲通緝犯陳宏宗，立即展開追緝。

警方10日掌握陳嫌出沒於嘉義大埔地區，立即調集刑事局六大隊勤務人員、維安特勤隊人員、台南市警局、西螺分局人員上山進行查緝，發現疑似陳姓所駕車輛，立即上前圍捕並喝令陳嫌下車，陳嫌見狀立即倒車衝撞，並持手槍朝警方射擊3發以上(數量待查中)，子彈打中維安人員車輛擋風玻璃，造成維安駕駛人員頭部4x2公分的擦傷，另有2發子彈擊中維安人員防彈盾牌。

警方見狀立刻開槍還擊3發，經將陳嫌拖離做案車輛，發現陳嫌頭部有中彈情形，經救護人員勘查，發現陳嫌已當場死亡(真正死因尚待檢驗中)，現場並查獲陳嫌所持用之2把手槍及數發子彈。

陳嫌除去年底槍擊分駐所長，另涉嫌2016年的西螺果菜市場掃射案。

(中時 )