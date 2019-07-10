今（10）日上午7時許，位在新北市貢寮區的台2線86K處，現場為2台水泥車發生擦撞後造成其中1台翻覆，翻覆車輛的40多歲男性司機無生命跡象，另一車45男性司機肢體擦傷意識清醒，2名患者皆送往貢寮保健站，現場洩漏水泥粉及機油已由基隆工務段人員清理中，2線道維持單線雙向通行由員警協助交管。

(中時 )