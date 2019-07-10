貢寮2水泥車擦撞翻覆 1傷1命危 09:132019/07/10 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今（10）日上午7時許，位在新北市貢寮區的台2線86K處，現場為2台水泥車發生擦撞。（張穎齊翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（10）日上午7時許，位在新北市貢寮區的台2線86K處，現場為2台水泥車發生擦撞後造成其中1台翻覆，翻覆車輛的40多歲男性司機無生命跡象，另一車45男性司機肢體擦傷意識清醒，2名患者皆送往貢寮保健站，現場洩漏水泥粉及機油已由基隆工務段人員清理中，2線道維持單線雙向通行由員警協助交管。 (中時 ) #司機 #現場 #男性 #水泥車 #工務 也許您會感興趣 推薦閱讀 撞中山高護欄車斷兩截 華航機師「卡死」駕駛座 10:562019/07/06 社會 長榮勞資第三次協商 工會代表信心喊話 13:472019/07/06 生活 冤魂纏身！殺情夫下體綁橡筯落跑 小三出車禍被逮 13:222019/07/06 社會 圓仔6歲生日 大啖冰蛋糕萌翻現場 13:412019/07/06 生活 蚵仔寮漁港男遭浪沖走 海巡搜尋中 22:222019/07/07 社會 男性消暑 北京比基尼嚇傻國際 04:102019/07/08 話題觀察 老司機都懂的「那個泳池」 棒球球星被尷尬識破 17:272019/07/08 娛樂 他搭公車被辱尷尬爆 路人神助公車變「戀愛巴士」 20:222019/07/08 社會 浙江圖書館借閱報告 70後男性年看926本 14:052019/07/09 兩岸 支持酒駕新法上路，台灣大車隊擴大招募轉職與兼職代駕司機 02:592019/07/10 生活 社會熱門新聞 收容所鬧鬼 半夜金髮大眼女冷看她5分鐘 - 社會 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 站崗玩槍誤擊 保六帥警記過2次 - 社會新聞 - 中國時報 登革熱警訊烏龍爆浪費公帑 疾管署：業者義務 - 社會 裸衝邁阿密W Hotel浴室 科技老總性侵女經理 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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