韓粉將電話改插自家廁所。(圖/取自臉書社團「韓家軍」)

國民黨總統初選民調7月8日至14日開跑，採市話調查，也讓各參選人支持者繃緊神經，唯恐漏接電話。力挺高雄市長韓國瑜的「韓粉」，為「顧電話」各出奇招！有人乾脆上廁所時，將電話改插馬桶上，還再三確認線路通，以求萬無一失。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，貼出自家廁所照。該韓粉為怕漏接電話，乾脆在自己如廁時，將家用市內電話改插馬桶上，一起帶進廁所。更將電話細節照拍出，再三確認電話線真的有通，力保穩當。

文章一出，獲得超過2000個讚、超過400個留言與30餘次分享。有人直言，縱然各家說法都表示，韓國瑜初選大勝，但「我什麼都不信除非結果出來，，老子死守電話一禮拜！」也有人表示，看發文者如此，才慶幸原來不是只有自己有同伴。

其他網友則紛紛回應：「電話線是怎麼拉進廁所的？好強」、「真是服了你」、「接電話也可以有怎麼多笑料，韓粉們愛你們哦！」「韓總應該要掉眼淚了！」「韓家人無誤！唯一支持韓國瑜！」「大家心手相連，眾志成城，唯一支持韓國瑜，堅持到最後一刻，絕不鬆懈！」

(中時電子報)