NBA球員工會今天頒發2018-192018-19球季各項大獎，公鹿當家球星阿提托康波在次獲選年度MVP，而從騎士轉戰至湖人的詹姆斯則獨攬最受球迷喜愛以及最佳副業兩大獎項。

阿提托康波無疑又是這次球員工會頒獎上的最大關注焦點，MVP殊榮更是證明了他是上賽季表現最出色的超級巨星。

中斷連續8季率領球隊闖進總決賽的詹姆斯，雖然面臨了職業生涯最大的低潮，不過他仍舊憑藉的高人氣以及廣泛的經營之道奪得了兩座大獎。

結束2018-19賽季宣布高掛球鞋退役的熱火名將韋德以及獨行俠諾威茲基兩人並列獲得最受尊敬這座獎項。

最佳復出獎給了塞爾提克戈登海沃德、最佳時尚獎是雷霆韋斯布魯克、最難防守球員獎是火箭「大鬍子」哈登、關鍵先生獎是前勇士球員杜蘭特、最佳新秀是獨行俠東契奇、最佳防守獎爵士戈貝爾、球鞋冠軍獎火箭塔克、X因素獎快艇路威廉斯。

(中時電子報)