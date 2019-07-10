高雄市長韓國瑜日前表示，他22歲首次投票時是投給民進黨候選人，但網友質疑，韓國瑜22歲時為1979年，民進黨還沒有成立。行政院副院長陳其邁表示，韓國瑜是不是有記錯，投票投給誰沒有人知道，但沒必要拿白色恐怖的受害者家屬消費。對此，前國民黨立委孫大千直言，陳其邁在這個事件上，落井下石，還給韓國瑜扣上一個「消費白色恐怖受害家屬」的罪名，「陳其邁脫下了『暖男』的外表，露出了『刻薄』的真面目」。

陳其邁昨出席「2019智慧生活顯示科技與應用產業策略會議」開幕，被問到韓國瑜投票問題，陳其邁說，1957年韓國瑜出生，到1979年時，韓國瑜22歲，林宅血案發生在1980年，林義雄的妻子方素敏女士是1983年參選，但韓到底有沒有投方素敏沒有人知道，是不是韓記錯？但結論是什麼都沒有必要拿白色恐怖的受害者家屬消費，這樣非常不好。

對此，孫大千在臉書諷刺道，終於陳其邁脫下了「暖男」的外表，露出了「刻薄」的真面目。孫說身為一位正在參與國民黨內總統初選的候選人，韓國瑜公開說出他曾經把人生最重要的一張選票，投給代表黨外陣營參選立委的方素敏，沒有任何加分的效果，只是再次證明，韓國瑜是強調真實的政治人物。「既然如此，是不是投票時的年紀記錯，或者是當時民進黨有沒有成立，坦白來說，只是枝微末節的問題」。

然而，孫大千說陳其邁在這個事件上，見獵心喜，落井下石，還給韓國瑜扣「消費白色恐怖受害家屬」的罪名。他諷刺表示，看來，原本的暖男形象，也終於開始「落漆」了吧。

(中時電子報)