今天全台降水預報。(翻攝自 鄭明典臉書)

今明兩天(10、11日) 台灣在西南風環境內，水氣多，中部以北午後雷雨機率提高。氣象局副局長鄭明典說，今天台灣西半部和山區的午後降雨比較明顯！氣象局資料顯示，周五至下周二(12~16日) 太平洋高壓增強，天氣穩定，中南部短暫陣雨範圍縮小到沿海。氣象專家吳德榮指出，下周二(16日)在菲律賓東方海面，環境有利「熱帶擾動」發展。

今天鄭明典在臉書PO文，因為北方低壓靠近，使區域性西南風增強，今天台灣西半部和山區的午後對流會比較明顯。

氣象局預報指出，今明中部以北、山區午後雷雨機率提高，中南部有短暫雷陣雨，南部易有局部大雨。周五至下周二(12~16日) 太平洋高壓增強，水氣減少，中南部持續有局部短暫陣雨，範圍縮小到沿海，其他地區有午後雷陣雨。周五(12日)降雨機率山區、平地都高，周六至下周一午後雷雨範圍縮小至山區附近。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄寫道，下周二(16日)在菲律賓東方海面，因為垂直風切小、海洋熱含量高，低層大氣又有低壓環流存在，造成大氣不穩定，環境有利「熱帶擾動」發展，是否會有颱風成形，需多加留意。中央氣象局曾表示，現在的氣候平均有3至5個颱風侵襲台灣，提供大家參考。

在太平洋高壓的南側、菲律賓東方海面，850百帕低層大氣又有低壓環流存在(右圖L)，環境有利熱帶擾動發展。(翻攝自 三立準氣象·老大洩天機)

(中時電子報)