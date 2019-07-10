長榮航空因朱姓機師「特別餐說」將其火速免職、空服員郭芷嫣則因「電爆」、「加料」遭調地面勤務，並報警進入調查階段。相較起來，華航處理機師罷工時的加料事件，顯得留情面許多，兩者作法明顯不同。

華航針對「加料」事件約談涉案員工，強調「此為公司的行政調查與員工關懷，並未執行任何懲處」，也幫忙緩頰，「部分相關當事者已主動與公司聯繫，表達純粹為同事間起鬨玩笑話，對於造成外界揣測深感抱歉並已刪文。」

以下為華航今年2月20日針對「加料」的說明稿：

事件源起於機師職業工會罷工期間，有媒體引用空服員間網路留言的對話截圖，媒體在文中描述「空服員用恐嚇攻勢霸凌機師」，已有多起案例涉及類似行為，若屬實恐涉及威脅和危害飛行員飲食安全，華航基於內部紀律與乘客安全，必須進行必要的釐清，對受霸凌的組員也必須進行輔導與關懷，此為公司的行政調查與員工關懷，並未執行任何懲處，部分相關當事者已主動與公司聯繫，表達純粹為同事間起鬨玩笑話，對於造成外界揣測深感抱歉並已刪文。

另一起事件，則涉及空服員在機上執勤時擅自將旅客服務鈴消音，使機組人員無法聽到旅客呼喚，公司證實正進行調查中，由於涉及的層面甚為嚴肅，公司將勿枉勿縱，並將確實回報主管機關，依事實及空服員職業道德、飛安等層面做最公正的裁判。

華航懇切請大眾理解，機師罷工和解後，除了歡迎機師回到隊伍繼續打拚，最希望休養生息恢復正常營運，並贏回旅客信心的就是華航。華航除了重申飛安與紀律，更希望所有同仁在公司最艱困的時刻，用守衛自我職業道德為底線，用熱情與團結，一起迎回顧客信心。

(中時 )